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Наказание для украинца за плакат и разочарование в биатлоне: как прошел 9-й день на Олимпиаде

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Олимпийские игры-2022 Новость обновлена 13 февраля 2022, 17:29
Олимпийские игры-2022

Украинцы опять остались без наград.

В воскресенье, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялся 9-й медальный день, в рамках которого было разыграно семь комплектов наград.

"Телеграф" подводит итоги 9-го соревновательного дня.

Медальные ожидания украинцев в биатлоне не оправдались. Юлия Джима и Дмитрий Пидручный имели неплохие шансы зацепиться за награды после спринтов, однако украинских спортсменов вновь подвела стрельба. А Ирина Петренко и вовсе получила штраф в две минуты, пробежав на один штрафной круг меньше.

Плакат украинского скелетониста Владислава Гераскевича: "Нет войне в Украине" получил реакцию со стороны Международного олимпийского комитета. В МОК пообщались с Владиславом и его командой, а также отметили, что на Олимпиаде не место политическим акциям. Украинский спортсмен не будет наказан!

Результаты украинцев 13 февраля:

  • Лидия Гунько заняла 20-е место в монобобе по итогам 2-го заезда.
  • В гонке преследования Юлия Джима заняла 13 место, Анастасия Меркушина — 25, а и Ирина Петренко 55.
  • Дмитрий Пидручный занял 13 место в гонке преследования, Артем Прима -18, а Антон Дудченко — 23.

Олимпийскими чемпионами 13 февраля стали швейцарский горнолыжник Марко Одерматт в гигантском слаломе, мужская сборная ОКР по лыжным гонкам в эстафете, норвежская биатлонистка Марте Рейселанд в гонке преследования, французский биатлонист Кентен Фийон-Майе в гонке преследования, женская сборная Нидерландов по шорт-треку в эстафете на 3000 м, венгерский шорт-трекист Лю Шаолинь на дистанции 500 м и американская конькобежка Эрин Джексон на дистанции 500 м.

Тем временем лидерство в медальном зачете перехватила сборная Норвегии.

"Телеграф" вел онлайн-трансляцию 9-го дня Игр-2022. Напомним в женской гонке преследования на финише произошла настоящая драма.

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