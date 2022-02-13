Укр

Украинская биатлонистка оконфузилась на Олимпиаде

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Ирина Петренко Новость обновлена 13 февраля 2022, 16:00
Ирина Петренко

Спортсменку оштрафовали.

На Олимпиаде в Пекине украинская биатлонистка Ирина Петренко числится последней в финальном протоколе гонки преследования, которая прошла в воскресенье, 13 февраля.

Об этом сообщает официальній сайт Игр-2022.

Украинка после спринта, в котором она показала 40-й результат, стала 55-й в гонке преследования. По информации suspilne, результат Ирины мог быть намного лучше, однако организаторы ее оштрафовали на 2 минуты. Как оказалось, Ирина после третьего огневого рубежа пробежала лишь один штрафной круг, хотя допустила 2 промаха на стрельбе. Организаторам это не понравилось, и украинке добавили к общему времени 2 минуты.

Отметим, победу в гонке преследования одержала норвежская биатлонистка Марте Рейселанд, второе место заняла шведка Эльвира Эберг, а третье место досталось норвежке Тириль Экхофф. К слову, еще одна норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд резко остановилась перед самым финишем из-за проблем со здоровьем.

Добавим, что французский биатлонист Кентен Фийон-Майе выиграл мужскую гонку преследования, норвежец Тарьей Бе — второй, а Эдуард Латыпов из ОКР — третий.

13 февраля на Играх в Пекине проходит девятый игровой день.

Теги:
#Биатлон #Олимпиада 2022
Биатлон на Олимпиаде в Пекине
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