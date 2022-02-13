Звезду биатлона спасали на руках на Олимпиаде: страшные кадры (видео)
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Женская гонка преследования запомнился инцидентом с норвежской спортсменкой.
В воскресенье, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине завершилась женская гонка преследования. На финише одному из лидеров стало плохо.
Соответствующий момент попал в официальную трансляцию гонки.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
После последнего огневого рубежа норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд шла на третьей позиции, однако финишировала она только 14-й. Дело в том, что за несколько сотен метров до финиша Ингрид резко остановилась из-за проблем со здоровьем. Кое-как она пересекла финишную линию, после чего рухнула на снег. Затем к спортсменке подбежали ее коллеги и медики, которые долго приводили ее в чувство. Биатлонистку унесли со стадиона на руках.
Как Ингрид уносили со стадиона:
Пресс-секретарь биатлонистки Халвор Леа в комментарии для NRK сообщил, что Ингрид уже на ногах и может самостоятельно ходить.
Напомним, 13 февраля на Олимпиаде в Пекине проходит 9-й соревновательный день. Победу в женской гонке преследования добыла норвежка Марте Рейселанд, а у мужчин лучшим стал француз Кентен Фийон-Майе. С результатами украинских биатлонистов можно ознакомиться у нас на сайте.
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