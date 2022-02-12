Двойной биатлон и лыжная эстафета: онлайн-трансляция 9-го дня на Олимпиаде
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 25
На Играх пройдет "биатлонный" день.
В воскресенье, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится 9-й медальный день, в рамках которого пройдут сразу две гонки по биатлону.
"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игрового дня.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
13 февраля будут разыграны 7 комплектов медалей, в частности мир узнает имена олимпийских чемпионов в горнолыжном спорте, мужской лыжной эстафете, шорт-треке, конькобежном спорте и биатлоне, где украинцы могут надеяться на хороший результат после достойного спринта у женщин и у мужчин.
Расписание и результаты соревнований на Олимпийских играх в Пекине 12 февраля
Медальные соревнования:
- 7:45. Горнолыжный спорт, гигантский слалом, мужчины.
- 9:00. Лыжные гонки, эстафета, мужчины.
- 11:00. Биатлон, гонка преследования, женщины.
- 12:45. Биатлон, гонка преследования, мужчины.
- 13:35. Шорт-трек, эстафета, 3000 м, женщины.
- 14:09. Шорт-трек, 500 м, мужчины.
- 15:56. Конькобежный спорт, 500 м, женщины.
Расписание украинцев:
- 3:30. Бобслей. Монобоб. Женщины. Первый заезд. Лидия Гунько
- 4:15, 7:45. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Мужчины. Первая и вторая попытки. Иван Ковбаснюк
- 11:00. Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10 км. Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко
- 12:45. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко
- 13:00. Фристайл. Женская акробатика. Квалификация. Анастасия Новосад, Ольга Полюк
Напомним, 8-й игровой день на Олимпиаде-2022 запомнился для украинцев странным судейством в фигурном катании, а также полным провалом в лыжной эстафете.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-