Укр

Двойной биатлон и лыжная эстафета: онлайн-трансляция 9-го дня на Олимпиаде

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Биатлон на Олимпиаде в Пекине Новость обновлена 12 февраля 2022, 23:25
Биатлон на Олимпиаде в Пекине

На Играх пройдет "биатлонный" день.

В воскресенье, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится 9-й медальный день, в рамках которого пройдут сразу две гонки по биатлону.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игрового дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

13 февраля будут разыграны 7 комплектов медалей, в частности мир узнает имена олимпийских чемпионов в горнолыжном спорте, мужской лыжной эстафете, шорт-треке, конькобежном спорте и биатлоне, где украинцы могут надеяться на хороший результат после достойного спринта у женщин и у мужчин.

Расписание и результаты соревнований на Олимпийских играх в Пекине 12 февраля

Медальные соревнования:

  • 7:45. Горнолыжный спорт, гигантский слалом, мужчины.
  • 9:00. Лыжные гонки, эстафета, мужчины.
  • 11:00. Биатлон, гонка преследования, женщины.
  • 12:45. Биатлон, гонка преследования, мужчины.
  • 13:35. Шорт-трек, эстафета, 3000 м, женщины.
  • 14:09. Шорт-трек, 500 м, мужчины.
  • 15:56. Конькобежный спорт, 500 м, женщины.

Расписание украинцев:

  • 3:30. Бобслей. Монобоб. Женщины. Первый заезд. Лидия Гунько
  • 4:15, 7:45. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Мужчины. Первая и вторая попытки. Иван Ковбаснюк
  • 11:00. Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10 км. Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко
  • 12:45. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко
  • 13:00. Фристайл. Женская акробатика. Квалификация. Анастасия Новосад, Ольга Полюк

Напомним, 8-й игровой день на Олимпиаде-2022 запомнился для украинцев странным судейством в фигурном катании, а также полным провалом в лыжной эстафете.

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