Двойной биатлон и лыжная эстафета: онлайн-трансляция 9-го дня на Олимпиаде

На Играх пройдет "биатлонный" день.

В воскресенье, 13 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится 9-й медальный день, в рамках которого пройдут сразу две гонки по биатлону.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игрового дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

13 февраля будут разыграны 7 комплектов медалей, в частности мир узнает имена олимпийских чемпионов в горнолыжном спорте, мужской лыжной эстафете, шорт-треке, конькобежном спорте и биатлоне, где украинцы могут надеяться на хороший результат после достойного спринта у женщин и у мужчин.

Расписание и результаты соревнований на Олимпийских играх в Пекине 12 февраля

Медальные соревнования:

7:45. Горнолыжный спорт, гигантский слалом, мужчины.

9:00. Лыжные гонки, эстафета, мужчины.

11:00. Биатлон, гонка преследования, женщины.

12:45. Биатлон, гонка преследования, мужчины.

13:35. Шорт-трек, эстафета, 3000 м, женщины.

14:09. Шорт-трек, 500 м, мужчины.

15:56. Конькобежный спорт, 500 м, женщины.

Расписание украинцев:

3:30. Бобслей. Монобоб. Женщины. Первый заезд. Лидия Гунько

4:15, 7:45. Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Мужчины. Первая и вторая попытки. Иван Ковбаснюк

11:00. Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10 км. Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко

12:45. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Антон Дудченко

13:00. Фристайл. Женская акробатика. Квалификация. Анастасия Новосад, Ольга Полюк

Напомним, 8-й игровой день на Олимпиаде-2022 запомнился для украинцев странным судейством в фигурном катании, а также полным провалом в лыжной эстафете.