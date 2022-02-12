Судейский скандал с Украиной и провал в лыжах: как прошел 8-й день на Олимпиаде

На Играх вновь было жарко.

В субботу, 12 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялся восьмой игровой день, который подарил миру олимпийских чемпионов в шести видах спорта.

"Телеграф" подводит итоги 8-го соревновательного дня.

Вопиющим судейским беспределом завершился прокат в ритм-танце для украинской пары фигуристов Александра Назарова/Максим Никитин. Судьи поставили очень низкие оценки за неплохое выступление, что удивило фигуристов, их тренера Галину Чурилову, а также комментаторов.

Прокат украинцев:

Добавим, что Никитин с сарказмом прокомментировал решение судей. К слову, украинцы чудом квалифицировались в произвольную программу.

"У нас опыт небольшой. Мы всего лишь 18 лет этим занимаемся, и не заметили никаких ошибок. У нас достаточно квалифицированный тренер — наша любимая Галина Владимировна, которая тоже ничего не заметила. Слава Богу, что тут есть на Олимпиаде такие профессионалы, как наши судьи, которые могут заметить такие ошибки и указать на них", — пошутил Никитин.

Кроме того, историческим провалом обернулась для сборной Украины лыжная эстафета на 20 км. На втором этапе (из четырех) украинок сняли с соревнований, потому что они стали круговыми. Впервые за свои выступления на Играх украинки не финишировали в лыжной эстафете.

Результаты украинцев 12 февраля:

Сборная Украины не финишировала в лыжной эстафете.

Дмитрий Пидручный занял 13 место, Артем Прима — 15, Антон Дудченко — 60, а Богдан Цымбал — 66 в спринте (биатлон).

"Летающие лыжники" Виталий Калинченко и Евгений Марусяк не прошли в финальный раунд в прыжках с большого трамплина, заняв 44-е и 50-е места соответственно.

Александра Назарова и Максим Никитин с 20-м результатом пробились в произвольную программу танцевальных пар.

Олимпийскими чемпионами 12 февраля стали сборная США в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу, женская сборная Олимпийского комитета России по лыжным гонкам в эстафете, китайский конькобежец Гао Тинъюй на дистанции 500 метров, норвежский биатлонист Йоханнес Бе в спринте, норвежец Мариус Линдвик в прыжках на лыжах с большого трамплина и немецкая скелетонистка Ханна Найзе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "летающий лыжник" Калинченко со слезами на глазах рассказал об умершем первом тренере, который хотел увидеть выступление воспитанника на Олимпиаде.