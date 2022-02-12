Подвійний біатлон та лижна естафета: онлайн-трансляція 9-го дня на Олімпіаді
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На Іграх пройде "біатлонний" день.
У неділю, 13 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться 9-й медальний день, у рамках якого пройдуть одразу дві гонки з біатлону.
"Телеграф" проведе текстову трансляцію ігрового дня.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
13 лютого буде розіграно 7 комплектів медалей, зокрема світ дізнається імена олімпійських чемпіонів у гірськолижному спорті, чоловічій лижній естафеті, шорт-треку, ковзанярському спорті та біатлоні, де українці можуть сподіватися на гарний результат після гідного спринту у жінок і у чоловіків.
Розклад та результати змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 12 лютого
Медальні змагання:
- 7:45. Гірськолижний спорт, гігантський слалом, чоловіків.
- 9:00. Лижні перегони, естафета, чоловіки.
- 11.00. Біатлон, гонки переслідування, жінки.
- 12:45. Біатлон, гонки переслідування, чоловіків.
- 13:35. Шорт-трек, естафета, 3000м, жінки.
- 14:09. Шорт-трек, 500 м, чоловіки.
- 15:56. Ковзанярський спорт, 500 м, жінки.
Розклад українців:
- 3:30. Бобслій. Монобоб. Жінки. Перший заїзд. Лідія Гунько
- 4:15, 7:45. Гірськолижний спорт. Гігантський слалом. Чоловіки. Перша та друга спроби. Іван Ковбаснюк
- 11.00. Біатлон. Жінки. Перегони переслідування, 10 км. Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко
- 12:45. Біатлон. Чоловіки. Перегони переслідування, 12,5 км. Дмитро Підручний, Артем Прима та Антон Дудченко
- 13.00. Фрістайл. Жіноча акробатика. Кваліфікація. Анастасія Новосад, Ольга Полюк
Нагадаємо, 8-й ігровий день на Олімпіаді-2022 запам’ятався для українців дивним суддівством у фігурному катанні, а також повним провалом у лижній естафеті.
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