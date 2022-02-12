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Подвійний біатлон та лижна естафета: онлайн-трансляція 9-го дня на Олімпіаді

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Біатлон на Олімпіаді у Пекіні Новина оновлена 12 лютого 2022, 23:25
Біатлон на Олімпіаді у Пекіні

На Іграх пройде "біатлонний" день.

У неділю, 13 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться 9-й медальний день, у рамках якого пройдуть одразу дві гонки з біатлону.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію ігрового дня.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

13 лютого буде розіграно 7 комплектів медалей, зокрема світ дізнається імена олімпійських чемпіонів у гірськолижному спорті, чоловічій лижній естафеті, шорт-треку, ковзанярському спорті та біатлоні, де українці можуть сподіватися на гарний результат після гідного спринту у жінок і у чоловіків.

Розклад та результати змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 12 лютого

Медальні змагання:

  • 7:45. Гірськолижний спорт, гігантський слалом, чоловіків.
  • 9:00. Лижні перегони, естафета, чоловіки.
  • 11.00. Біатлон, гонки переслідування, жінки.
  • 12:45. Біатлон, гонки переслідування, чоловіків.
  • 13:35. Шорт-трек, естафета, 3000м, жінки.
  • 14:09. Шорт-трек, 500 м, чоловіки.
  • 15:56. Ковзанярський спорт, 500 м, жінки.

Розклад українців:

  • 3:30. Бобслій. Монобоб. Жінки. Перший заїзд. Лідія Гунько
  • 4:15, 7:45. Гірськолижний спорт. Гігантський слалом. Чоловіки. Перша та друга спроби. Іван Ковбаснюк
  • 11.00. Біатлон. Жінки. Перегони переслідування, 10 км. Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко
  • 12:45. Біатлон. Чоловіки. Перегони переслідування, 12,5 км. Дмитро Підручний, Артем Прима та Антон Дудченко
  • 13.00. Фрістайл. Жіноча акробатика. Кваліфікація. Анастасія Новосад, Ольга Полюк

Нагадаємо, 8-й ігровий день на Олімпіаді-2022 запам’ятався для українців дивним суддівством у фігурному катанні, а також повним провалом у лижній естафеті.

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