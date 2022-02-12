Суддівський скандал з Україною та провал у лижах: як пройшов 8-й день на Олімпіаді

На Іграх знову було гаряче.

У суботу, 12 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбувся восьмий ігровий день, який подарував світові олімпійських чемпіонів у шести видах спорту.

"Телеграф" підбиває підсумки 8-го змагального дня.

Кричущим суддівським свавіллям завершився прокат у ритм-танці для української пари фігуристів Олександра Назарова/Максим Нікітін. Судді поставили дуже низькі оцінки за непоганий виступ, що здивувало фігуристів, їхнього тренера Галину Чурілову, а також коментаторів.

Прокат українців:

Додамо, що Нікітін із сарказмом прокоментував рішення суддів. До речі, українці дивом кваліфікувалися у довільну програму.

"У нас досвід невеликий. Ми лише 18 років цим займаємося, і не помітили жодних помилок. У нас досить кваліфікований тренер — наша улюблена Галина Володимирівна, яка теж нічого не помітила. Слава Богу, що тут є на Олімпіаді такі професіонали, як наші судді, які можуть помітити такі помилки та вказати на них", — пожартував Нікітін.

Окрім того, історичним провалом обернулася для збірної України лижна естафета на 20 км. На другому етапі (з чотирьох) українок зняли зі змагань, бо вони стали круговими. Вперше за свої виступи на Іграх українки не фінішували у лижній естафеті.

Результати українців 12 лютого:

Збірна України не фінішувала у лижній естафеті.

Дмитро Підручний посів 13 місце, Артем Прима – 15, Антон Дудченко – 60, а Богдан Цимбал – 66 в спринті (біатлон).

"Літаючі лижники" Віталій Калінченко та Євген Марусяк не пройшли у фінальний раунд у стрибках з великого трампліна, посівши 44-е та 50-е місця відповідно.

Олександра Назарова та Максим Нікітін з 20-м результатом пробилися до довільної програми танцювальних пар.

Олімпійськими чемпіонами 12 лютого стали збірна США у змішаних змаганнях зі сноуборд-кроссу, жіноча збірна Олімпійського комітету Росії з лижних гонок в естафеті, китайський ковзаняр Гао Тін’юй на дистанції 500 метрів, норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо у спринті, норвежець Маріус Ліндвік у стрибках на лижах з великого трампліна та німецька скелетоністка Ханна Найзе.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "літаючий лижник" Калінченко зі сльозами на очах розповів про померлого першого тренера, який хотів побачити виступ вихованця на Олімпіаді.