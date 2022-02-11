Біатлон та лижна естафета: пряма трансляція 8-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні

Українці – аутсайдери змагань.

У суботу, 12 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться восьмий день змагань, у рамках якого спортсмени змагатимуться за 6 комплектів нагород, зокрема українські біатлоністи спробують зачепитися за нагороди у чоловічому спринті.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію ігрового дня.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Також 12 лютого визначаться олімпійські чемпіони у сноуборд-кроссі, лижній жіночій естафеті, ковзанярському спорті, стрибках з трампліна та скелетоні. Українці не є фаворитами в біатлоні, однак за точної стрільби хлопці можуть розраховувати на високі місця. До речі, Юлія Джима була близька до подіуму в жіночому спринті 11 лютого.

Розклад та результати змагань на Олімпійських іграх у Пекіні 12 лютого (оновлюється)

Медальні змагання:

4:55. Сноуборд, сноуборд-крос, мікст.

9:30. Лижні гонки, естафета, жінки.

10:53. Ковзанярський спорт, 500 м, чоловіки.

11.00. Біатлон, спринт, чоловіків.

14.00. Стрибки на лижах з трампліна, HS-140, чоловіки.

15:55. Скелетон, жінки, 4-а спроба.

Розклад українців:

9:30. Анастасія Камінська, Марина Анцибор, Вікторія Олех, Дар’я Рубльова: лижна гонка (естафета).

11.00. Дмитро Підручний, Артем Пріма, Антон Дудченко, Богдан Цимбал: біатлон (спринт).

12:00. Віталій Калінченко, Євген Марусяк: стрибки з трампліна (великий трамплін, кваліфікація).

13.00. Олександра Назарова/Максим Нікітін: фігурне катання (танці на льоду).

13.00. Віталій Калінченко, Євген Марусяк: стрибки з трампліна (великий трамплін, перший раунд).

Нагадаємо, що попередній ігровий день на Іграх у Пекіні запам’ятався патріотичним вчинком українського спортсмена, а також допінг-скандалом навколо 15-річної росіянки.