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Биатлон и лыжная эстафета: прямая трансляция 8-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Лыжница на Олимпиаде в Пекине Новость обновлена 11 февраля 2022, 21:34
Лыжница на Олимпиаде в Пекине

Украинцы — аутсайдеры соревнований.

В субботу, 12 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится восьмой соревновательный день, в рамках которого спортсмены будут соревноваться за 6 комплектов наград, в частности украинские биатлонисты попробуют зацепиться за награды в мужском спринте.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игрового дня.

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Также 12 февраля определятся олимпийские чемпионы в сноуборд-кроссе, лыжной женской эстафете, конькобежном спорте, прыжках с трамплина и скелетоне. Украинцы не являются фаворитами в биатлоне, однако при точной стрельбе парни могут рассчитывать на высокие места. К слову, Юлия Джима была близка к подиуму в женском спринте 11 февраля.

Расписание и результаты соревнований на Олимпийских играх в Пекине 12 февраля (обновляется)

Медальные соревнования:

  • 4:55. Сноуборд, сноуборд-кросс, микст.
  • 9:30. Лыжные гонки, эстафета, женщины.
  • 10:53. Конькобежный спорт, 500 м, мужчины.
  • 11:00. Биатлон, спринт, мужчины.
  • 14:00. Прыжки на лыжах с трамплина, HS-140, мужчины.
  • 15:55. Скелетон, женщины, 4-я попытка.

Расписание украинцев:

  • 9:30. Анастасия Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех, Дарья Рублева: лыжная гонка (эстафета).
  • 11:00. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал: биатлон (спринт).
  • 12:00. Виталий Калинченко, Евгений Марусяк: прыжки с трамплина (большой трамплин, квалификация).
  • 13:00. Александра Назарова/Максим Никитин: фигурное катание (танцы на льду).
  • 13:00. Виталий Калинченко, Евгений Марусяк: прыжки с трамплина (большой трамплин, первый раунд).

Напомним, предыдущий игровой день на Играх в Пекине запомнился патриотическим поступком украинского спортсмена, а также допинг-скандалом вокруг 15-летней россиянки.

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