Биатлон и лыжная эстафета: прямая трансляция 8-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине

Украинцы — аутсайдеры соревнований.

В субботу, 12 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится восьмой соревновательный день, в рамках которого спортсмены будут соревноваться за 6 комплектов наград, в частности украинские биатлонисты попробуют зацепиться за награды в мужском спринте.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игрового дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Также 12 февраля определятся олимпийские чемпионы в сноуборд-кроссе, лыжной женской эстафете, конькобежном спорте, прыжках с трамплина и скелетоне. Украинцы не являются фаворитами в биатлоне, однако при точной стрельбе парни могут рассчитывать на высокие места. К слову, Юлия Джима была близка к подиуму в женском спринте 11 февраля.

Расписание и результаты соревнований на Олимпийских играх в Пекине 12 февраля (обновляется)

Медальные соревнования:

4:55. Сноуборд, сноуборд-кросс, микст.

9:30. Лыжные гонки, эстафета, женщины.

10:53. Конькобежный спорт, 500 м, мужчины.

11:00. Биатлон, спринт, мужчины.

14:00. Прыжки на лыжах с трамплина, HS-140, мужчины.

15:55. Скелетон, женщины, 4-я попытка.

Расписание украинцев:

9:30. Анастасия Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех, Дарья Рублева: лыжная гонка (эстафета).

11:00. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал: биатлон (спринт).

12:00. Виталий Калинченко, Евгений Марусяк: прыжки с трамплина (большой трамплин, квалификация).

13:00. Александра Назарова/Максим Никитин: фигурное катание (танцы на льду).

13:00. Виталий Калинченко, Евгений Марусяк: прыжки с трамплина (большой трамплин, первый раунд).

Напомним, предыдущий игровой день на Играх в Пекине запомнился патриотическим поступком украинского спортсмена, а также допинг-скандалом вокруг 15-летней россиянки.