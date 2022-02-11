Потужний вчинок українця та допінговий кошмар Росії: як пройшов 7-й день на Олімпіаді

Український спортсмен зробив заяву на Іграх.

У п’ятницю, 11 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні пройшов сьомий день змагань, в рамках якого було розіграно 7 комплектів нагород.

"Телеграф" підбиває підсумки медального дня.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Олімпійськими чемпіонами 11 лютого стали японський сноубордист Аюму Хірано в хафпайпі, швейцарська гірськолижниця Лара Гут-Бехрамі в супергіганті, фінський лижник Ійво Нісканен в гонці класичним стилем на 15 км, шведський ковзаняр Нільс ван дер Пул на дистанції 10 000 метрів, норвезька біатлоністка Марте Олсбу-Ройселанн у спринті, нідерландська шорт-трекістка Сюзанне Схюлтинг на дистанції 1000 метрів і німець Крістофер Гротер, який переміг на змаганнях зі скелетону.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич зумів вийти у фінал змагань, де посів 18 місце. Цікаво, що після третього заїзду він на весь світ зробив патріотичну заяву. Спортсмен провів мовчазний протест, показавшись у камері з плакатом: "Ні війні в Україні".

Владислав Гераскевич зробив заяву на Оліміпаді у Пекіні

Пізніше Владислав прокоментував свій вчинок, заявивши, що не боїться наслідків (на Олімпіаді заборонені політичні гасла, прим. ред.).

А ось для команди Олімпійського комітету Росії день не задався. Росіянка Каміла Валієва, яка виграла на Олімпіаді-2022 "золото" у командній першості з фігурного катання, офіційно провалила допінг-тест. Тепер "золото" росіян у цій дисципліні перебуває під загрозою. Рішення щодо Валієвої приймуть до 15 лютого (старт жіночого турніру), а по командному турніру — пізніше. До слова, церемонія нагородження призерів Олімпіади-2022 у командному фігурному катанні досі не відбулася, хоча змагання завершилися 7 лютого. Примітно, що про дивну пробу Валієвої стало відомо 8 лютого, а позитивний допінг-тест вона здала ще в грудні 2021 року на першості РФ.

У медальному заліку лідерство перехопили німці, які мають на рахунку вже 7 золотих нагород.

Медальний залік Олімпіади у Пекіні

Результати українців 11 лютого:

Анастасія Шепіленко у супергіганті посіла 37-е місце.

Лижники Олексій Красовський та Руслан Перехода посіли 77-е та 78-е місця відповідно у гонці класичним стилем на 15 км.

У спринтерських перегонах біатлоністок Юлія Джима посіла восьме місце, Анастасія Меркушина – 24, а Ірина Петренко – 40.

Віталій Калініченко та Євген Марусяк кваліфікувалися у фінал зі стрибків із великого трампліна, Антон Корчук вилетів.

Олег Гандей не зумів кваліфікуватися до півфіналу змагань із шорт-треку (500 метрів)

Скелетоніст Владислав Гераскевич посів 18 місце.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії важко сприйняли новину про допінг спортсменки з команди ОКР.