Потужний вчинок українця та допінговий кошмар Росії: як пройшов 7-й день на Олімпіаді
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Український спортсмен зробив заяву на Іграх.
У п’ятницю, 11 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні пройшов сьомий день змагань, в рамках якого було розіграно 7 комплектів нагород.
"Телеграф" підбиває підсумки медального дня.
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
Олімпійськими чемпіонами 11 лютого стали японський сноубордист Аюму Хірано в хафпайпі, швейцарська гірськолижниця Лара Гут-Бехрамі в супергіганті, фінський лижник Ійво Нісканен в гонці класичним стилем на 15 км, шведський ковзаняр Нільс ван дер Пул на дистанції 10 000 метрів, норвезька біатлоністка Марте Олсбу-Ройселанн у спринті, нідерландська шорт-трекістка Сюзанне Схюлтинг на дистанції 1000 метрів і німець Крістофер Гротер, який переміг на змаганнях зі скелетону.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич зумів вийти у фінал змагань, де посів 18 місце. Цікаво, що після третього заїзду він на весь світ зробив патріотичну заяву. Спортсмен провів мовчазний протест, показавшись у камері з плакатом: "Ні війні в Україні".
Пізніше Владислав прокоментував свій вчинок, заявивши, що не боїться наслідків (на Олімпіаді заборонені політичні гасла, прим. ред.).
А ось для команди Олімпійського комітету Росії день не задався. Росіянка Каміла Валієва, яка виграла на Олімпіаді-2022 "золото" у командній першості з фігурного катання, офіційно провалила допінг-тест. Тепер "золото" росіян у цій дисципліні перебуває під загрозою. Рішення щодо Валієвої приймуть до 15 лютого (старт жіночого турніру), а по командному турніру — пізніше. До слова, церемонія нагородження призерів Олімпіади-2022 у командному фігурному катанні досі не відбулася, хоча змагання завершилися 7 лютого. Примітно, що про дивну пробу Валієвої стало відомо 8 лютого, а позитивний допінг-тест вона здала ще в грудні 2021 року на першості РФ.
У медальному заліку лідерство перехопили німці, які мають на рахунку вже 7 золотих нагород.
Результати українців 11 лютого:
- Анастасія Шепіленко у супергіганті посіла 37-е місце.
- Лижники Олексій Красовський та Руслан Перехода посіли 77-е та 78-е місця відповідно у гонці класичним стилем на 15 км.
- У спринтерських перегонах біатлоністок Юлія Джима посіла восьме місце, Анастасія Меркушина – 24, а Ірина Петренко – 40.
- Віталій Калініченко та Євген Марусяк кваліфікувалися у фінал зі стрибків із великого трампліна, Антон Корчук вилетів.
- Олег Гандей не зумів кваліфікуватися до півфіналу змагань із шорт-треку (500 метрів)
- Скелетоніст Владислав Гераскевич посів 18 місце.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії важко сприйняли новину про допінг спортсменки з команди ОКР.
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