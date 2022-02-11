Валієва офіційно провалила допінг-тест: чи заберуть "золото" Олімпіади у Росії

Юну спортсменку поки що не відсторонили від участі в Олімпіаді 2022

Російська фігуристка Каміла Валієва отримала позитивний результат на допінг-пробу. У крові спортсменки виявили препарат під назвою "триметазидин".

Як повідомляє Міжнародна агенція допінг-тестування, позитивний тест чемпіонка Європи 2022 здала під час чемпіонату Росії з фігурного катання, який проходив у Санкт-Петербурзі (грудень 2021 року). Також відзначається, що пробу у спортсменки відбирали за участі представника російського антидопінгового агентства (РУСАДА), — пишуть російські ЗМІ.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Так, згідно з наявними даними несприятливий результат через наявність в крові фігуристки забороненої речовини триметазидин показала лабораторія WADA у Стокгольмі у вівторок, 8 лютого, після чого спортсменка була тимчасово усунена від участі в Олімпіаді з негайним набуттям чинності вказаного рішення.

Варто відзначити, що у середу, 9 лютого, Валієва усунення оскаржила у Дисциплінарному антидопінговому комітеті, після чого представники комітету РУСАДА все ж вирішили скасувати тимчасове усунення спортсменки та дозволили їй продовжити участь у Зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні.

Як повідомляється у Міжнародному агентстві тестування, ISU матиме змогу ухвалити рішення щодо подальшої участі Валієвої у жіночому турнірі виключно після отримання остаточного вердикту CAS. Наразі процедура щодо спортсменки стосується тільки тимчасового усунення.

Справа російської фігуристки розглядатиметься на виїзній панелі Спортивного арбітражного суду (CAS) до початку особистого турніру на Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні (15 лютого).

Нагадаємо, Валієва допомогла команді Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграти "золото" у командному турнірі. Росіянка взяла участь і у короткій, і у довільній програмі. Збірну ОКР можуть позбавити "золота", а рішення у цій справі буде ухвалено після вердикту CAS. До речі, на Олімпіаді-2022 досі не нагородили медалістів у командній першості, хоч змагання відбулися 7 лютого.

Результати командного турніру з фігурного катання на Олімпіаді у Пекіні

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на Олімпіаді у Пекіні спортсменка Анастасія Мішина, яка є представницею збірної ОКР, після перемоги вилаялася прямо на камеру.