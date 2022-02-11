Мощный поступок украинца и допинговый кошмар России: как прошел 7-й день на Олимпиаде

Украинский спортсмен сделал заявление на Играх.

В пятницу, 11 февраля, на Олимпийских играх в Пекине прошел седьмой соревновательный день, в рамках которого были разыграны 7 комплектов наград.

"Телеграф" подводит итоги медального дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Олимпийскими чемпионами 11 февраля стали японский сноубордист Аюму Хирано в хафпайпе, швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами в супергиганте, финский лыжник Ийво Нисканен в гонке классическим стилем на 15 км, шведский конькобежец Нильс ван дер Пул на дистанции 10 000 метров, норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн в спринте, нидерландская шорт-трекистка Сюзанне Схюлтинг на дистанции 1000 метров и немец Кристофер Гротер, который победил на соревнованиях по скелетону.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сумел выйти в финал соревнований, где занял 18-е место. Интересно, что после третьего заезда он на весь мир сделал патриотическое заявление. Спортсмен провел молчаливый протест, показавшись в камере с плакатом: "Нет войне в Украине!".

Владислав Гераскевич сделал заявление на Олимипаде в Пекине

Позднее Владислав прокомментировал свой поступок, заявив, что не боится последствий (на Олимпиаде запрещены политические лозунги, — прим. ред.).

А вот для команды Олимпийского комитета России (ОКР) день не задался. Россиянка Камила Валиева, выигравшая на Олимпиаде-2022 "золото" в командном первенстве по фигурному катанию, официально провалила допинг-тест. Теперь "золото" россиян в этой дисциплине находится под угрозой. Решение по Валиевой примут до 15 февраля (старт женского турнира), а по командному турниру — позднее. К слову, церемония награждения призеров Олимпиады-2022 в командном фигурном катании до сих пор не состоялась, хотя соревнования завершились 7 февраля. Примечательно, что о странной пробе Валиевой стало известно 8 февраля, а положительный допинг-тест она сдала еще в декабре 2021 года на первенстве РФ.

В медальном зачете лидерство перехватили немцы, у которых на счету уже 7 золотых наград.

Медальный зачет Олимпиады в Пекине

Результаты украинцев 11 февраля:

Анастасия Шепиленко в супергиганте заняла 37-е место.

Лыжники Алексей Красовский и Руслан Перехода заняли 77-е и 78-е места соответственно в гонке классическим стилем на 15 км.

В спринтерской гонке биатлонисток Юлия Джима заняла восьмое место, Анастасия Меркушина — 24-е, а Ирина Петренко — 40-е.

Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк квалифицировались в финал по прыжкам с большого трамплина, Антон Корчук вылетел.

Олег Гандей не сумел квалифицироваться в полуфинал соревнований по шорт-треку (500 метров)

Скелетонист Владислав Гераскевич занял 18-е место.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России тяжело восприняли новость о допинге спортсменки из команды ОКР.