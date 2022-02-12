Український спортсмен розплакався на Олімпіаді: зворушливе відео

Емоційний момент стався у флеш-зоні.

Український "літаючий лижник" Віталій Калініченко після свого виступу на Олімпійських іграх у Пекіні подякував своєму першому тренеру Андрію Карпенку, який помер напередодні.

Зворушливий момент потрапив до офіційної трансляції змагань.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Калініченко не стримав емоцій, згадуючи свого першого наставника, який багато чому навчив його у спорті та не тільки. За словами Віталія, він займається стрибками із трампліна саме завдяки Карпенку, який дуже хотів побачити свого вихованця на Олімпійських Іграх.

"Це не тільки мій тренер. Він мені був як батько... Складно говорити, тому що він дуже цього чекав. Більше, ніж я, напевно. Взагалі він був дуже сильною людиною. Він як ніхто знав психологію спортсмена. Отримані від нього знання я використовую не тільки в спорті. Багатьом користуюся в житті. Він навчив мене, як поводитись у різних ситуаціях", — розповів крізь сльози Калініченко.

Нагадаємо, на Іграх 12 лютого проходить 8-й змагальний день. Калініченко разом із ще одним українцем Євгеном Марусяком брали участь у змаганнях зі стрибків на лижах із великого трампліна. Віталій та Євген не подолали перший раунд, посівши 44 та 50 місце відповідно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український спортсмен відзначився патріотичним вчинком на Олімпіаді-2022.