Украинский спортсмен расплакался на Олимпиаде: трогательное видео

Эмоциональный момент произошел во флеш-зоне.

Украинский "летающий лыжник" Виталий Калиниченко после своего выступления на Олимпийских играх в Пекине поблагодарил своего первого тренера Андрея Карпенко, который умер накануне.

Трогательный момент попал в официальную трансляцию соревнований.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Калиниченко не сдержал эмоций, вспоминая своего первого наставника, который многому научил его в спорте и не только. По словам Виталия, он занимается прыжками с трамплина именно благодаря Карпенко, который очень хотел увидеть своего воспитанника на Олимпийских Играх.

"Это не только мой тренер. Он мне был как отец… Сложно говорить, потому что он очень этого ждал. Больше чем я, наверное. Вообще он был очень сильный человек. Он как никто знал психологию спортсмена. Полученные от него знания я использую не только в спорте. Многим пользуюсь в жизни. Он научил меня, как вести себя в различных ситуациях", — рассказал сквозь слезы Калиниченко.

Напомним, на Играх 12 февраля проходит 8-й соревновательный день. Калиниченко вместе с еще одним украинцем Евгением Марусяком принимали участие в соревнованиях по прыжкам на лыжах с большого трамплина. Виталий и Евгений не преодолели первый раунд, заняв 44 и 50 место соответственно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский спортсмен отметился патриотическим поступком на Олимпиаде-2022.