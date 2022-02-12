Збірну України зняли з естафети на Олімпіаді: що сталося

Наша команда не доїхала до фінішу.

Жіноча збірна України з лижних перегонів не зуміла фінішувати в естафеті на Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор-2022.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Українські лижниці мали подолати дистанцію 20 км – по 5 км на кожну спортсменку. Перші два етапи проходили у класичному стилі, а третій та четвертий – у вільному. Українка Вікторія Олех завершила свій етап із більш ніж 3-хвилинним відставанням, а на половині другого етапу Валентини Камінської відставання від лідера перегонів стало катастрофічним. Зрештою збірну України зняли зі змагань як кругову команду. Марина Анцибор та Дар’я Рубльова так і не стартували.

Таким чином збірна України вперше у своїй історії не фінішувала у лижній естафеті. До речі, тенденція виступів українок у цьому виді спорту насторожує.

Усі результати України в жіночій естафеті на Олімпіадах з лижних перегонів:

1998 рік: 9-е місце

2006 рік: 8-е місце

2010 рік: 13-е місце

2014 рік: 12-е місце

2022 рік: не фінішували

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська лижниця Олех фінішувала у скіатлоні із закривавленим обличчям. Пізніше Вікторія розповіла, що сталося на трасі.

На Олімпіаді-2022 12 лютого проходить 8-й медальний день.