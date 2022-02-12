Сборную Украины сняли с эстафеты на Олимпиаде: что произошло

Наша команда не доехала до финиша.

Женская сборная Украины по лыжным гонкам не сумела финишировать в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

Об этом сообщает официальный сайт Игр-2022.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Украинские лыжницы должны были преодолеть дистанцию ​​20 км – по 5 км на каждую спортсменку. Первые два этапа проходили в классическом стиле, а третий и четвертый - в свободном. Украинка Виктория Олех завершила свой этап с более чем 3-минутным отставанием, а на половине второго этапа Валентины Каминской отставание от лидера гонки стало катастрофическим. В итоге сборную Украины сняли с соревнований как круговую команду. Марина Анцибор и Дарья Рублева так и не стартовали.

Таким образом сборная Украины впервые в своей истории не финишировала в лыжной эстафете. К слову, тенденция выступлений украинок в этом виде спорта настораживает.

Все результаты Украины в женской эстафете на Олимпиадах по лыжным гонкам:

1998 год: 9-е место

2006 год: 8-е место

2010 год: 13-е место

2014 год: 12-е место

2022 год: не финишировали

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская лыжница Олех финишировала в скиатлоне с окровавленным лицом. Позднее Виктория рассказала, что произошло на трассе.

На Олимпиаде-2022 12 февраля проходит 8-й медальный день.