Сборную Украины сняли с эстафеты на Олимпиаде: что произошло
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Наша команда не доехала до финиша.
Женская сборная Украины по лыжным гонкам не сумела финишировать в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
Об этом сообщает официальный сайт Игр-2022.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
Украинские лыжницы должны были преодолеть дистанцию 20 км – по 5 км на каждую спортсменку. Первые два этапа проходили в классическом стиле, а третий и четвертый - в свободном. Украинка Виктория Олех завершила свой этап с более чем 3-минутным отставанием, а на половине второго этапа Валентины Каминской отставание от лидера гонки стало катастрофическим. В итоге сборную Украины сняли с соревнований как круговую команду. Марина Анцибор и Дарья Рублева так и не стартовали.
Таким образом сборная Украины впервые в своей истории не финишировала в лыжной эстафете. К слову, тенденция выступлений украинок в этом виде спорта настораживает.
Все результаты Украины в женской эстафете на Олимпиадах по лыжным гонкам:
- 1998 год: 9-е место
- 2006 год: 8-е место
- 2010 год: 13-е место
- 2014 год: 12-е место
- 2022 год: не финишировали
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская лыжница Олех финишировала в скиатлоне с окровавленным лицом. Позднее Виктория рассказала, что произошло на трассе.
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