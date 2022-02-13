Зірку біатлону рятували на руках на Олімпіаді: страшні кадри (відео)

Жіноча гонка переслідування запам’яталася інцидентом із норвезькою спортсменкою.

У неділю, 13 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні завершилася жіноча гонка переслідування. На фініші одному з лідерів стало погано.

Відповідний момент потрапив до офіційної трансляції перегонів.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Після останнього вогневого рубежу норвежка Інгрід Ландмарк Тандреволд йшла на третій позиції, проте фінішувала вона лише 14-ю. Річ у тому, що за кілька сотень метрів до фінішу Інгрід різко зупинилася через проблеми зі здоров’ям. Вона перетнула фінішну лінію, після чого впала на сніг. Потім до спортсменки підбігли її колеги й медики, які довго приводили її до тями. Біатлоністку забрали зі стадіону на руках.

Як Інгрід несли зі стадіону:

Прессекретар біатлоністки Халвор Леа у коментарі для NRK повідомив, що Інгрід вже на ногах і може самостійно ходити.

Нагадаємо, 13 лютого на Олімпіаді в Пекіні відбувається 9-й змагальний день. Перемогу в жіночій гонці переслідування здобула норвежка Марте Рейселанд, а у чоловіків найкращим став француз Кентен Фійон-Майє. З результатами українських біатлоністів можна ознайомитись у нас на сайті.