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Українська біатлоністка осоромилася на Олімпіаді

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Ірина Петренко Новина оновлена 13 лютого 2022, 16:00
Ірина Петренко

Спортсменку оштрафували.

На Олімпіаді в Пекіні українська біатлоністка Ірина Петренко займає останню сходинку у фінальному протоколі гонки переслідування, яка відбулася в неділю, 13 лютого.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор-2022.

Українка після спринту, в якому вона показала 40-й результат, стала 55-ю у перегонах. За інформацією suspilne, результат Ірини міг бути набагато кращим, проте організатори її оштрафували на 2 хвилини. Як виявилося, Ірина після третього вогневого рубежу пробігла лише один штрафний круг, хоча допустила 2 промахи на стрільбі. Організаторам це не сподобалося, й представниці України додали до загального часу 2 хвилини.

Зазначимо, перемогу в перегонах здобула норвезька біатлоністка Марте Рейселанд, друге місце посіла шведка Ельвіра Еберг, а третє місце дісталося норвежці Тіріль Екхофф. До речі, ще одна норвежка Інгрід Ландмарк Тандреволд різко зупинилася перед фінішем через проблеми зі здоров’ям.

Додамо, що французький біатлоніст Кентен Фійон-Май е виграв чоловічу гонку переслідування, норвежець Тар’єй Бо — другий, а Едуард Латипов з ОКР — третій.

13 лютого на Іграх у Пекіні проходить дев’ятий ігровий день.

Теги:
#Біатлон #Олімпіада 2022
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Українська біатлоністка осоромилася на Олімпіаді