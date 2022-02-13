Українська біатлоністка осоромилася на Олімпіаді

Спортсменку оштрафували.

На Олімпіаді в Пекіні українська біатлоністка Ірина Петренко займає останню сходинку у фінальному протоколі гонки переслідування, яка відбулася в неділю, 13 лютого.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор-2022.

Українка після спринту, в якому вона показала 40-й результат, стала 55-ю у перегонах. За інформацією suspilne, результат Ірини міг бути набагато кращим, проте організатори її оштрафували на 2 хвилини. Як виявилося, Ірина після третього вогневого рубежу пробігла лише один штрафний круг, хоча допустила 2 промахи на стрільбі. Організаторам це не сподобалося, й представниці України додали до загального часу 2 хвилини.

Зазначимо, перемогу в перегонах здобула норвезька біатлоністка Марте Рейселанд, друге місце посіла шведка Ельвіра Еберг, а третє місце дісталося норвежці Тіріль Екхофф. До речі, ще одна норвежка Інгрід Ландмарк Тандреволд різко зупинилася перед фінішем через проблеми зі здоров’ям.

Додамо, що французький біатлоніст Кентен Фійон-Май е виграв чоловічу гонку переслідування, норвежець Тар’єй Бо — другий, а Едуард Латипов з ОКР — третій.

13 лютого на Іграх у Пекіні проходить дев’ятий ігровий день.