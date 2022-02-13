В МОК отреагировали на нашумевший плакат украинца на Олимпиаде

Спортсмена не будут серьезно наказывать.

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби высказался касательно патриотической акции украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх в Пекине.

Соответствующее интервью Дюби дал "Матч ТВ".

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

"Да, происходят войны. Те или другие. Мы можем только сочувствовать тем, кто оказался в зоне военных действий. Я бы не стал уходить ни в какие обобщения. Президент МОК объяснил, что такое олимпийское перемирие и в чем его плюс. Мы хотим, чтобы все страны серьёзно относились к этому принципу, тогда мы будем жить в более безопасном мире. Тогда люди из разных стран смогут общаться, жить вместе в Олимпийской деревне", — рассказал Кристоф.

Кроме того, директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что с украинской командой, а также Гераскевичем была проведена профилактическая беседа.

"Мы переговорили с командой, со спортсменом. Он все понял. Мы хотим условия мира. Для нас нежелательны никакие политические заявления. Для нас это один из главных принципов", — заявил Адамс.

Напомним, перед финальным выступлением в скелетоне Гераскевич на камеру показал плакат, на котором была надпись: "Нет войне в Украине". В России посчитали, что эта акция направлена против РФ. Добавим, что на Олимпиаде запрещены любые политические акции.

13 февраля на Играх проходит 9-й медальный день.