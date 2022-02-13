Укр

В МОК отреагировали на нашумевший плакат украинца на Олимпиаде

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Владислав Гераскевич Новость обновлена 13 февраля 2022, 10:26
Владислав Гераскевич

Спортсмена не будут серьезно наказывать.

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби высказался касательно патриотической акции украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх в Пекине.

Соответствующее интервью Дюби дал "Матч ТВ".

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

"Да, происходят войны. Те или другие. Мы можем только сочувствовать тем, кто оказался в зоне военных действий. Я бы не стал уходить ни в какие обобщения. Президент МОК объяснил, что такое олимпийское перемирие и в чем его плюс. Мы хотим, чтобы все страны серьёзно относились к этому принципу, тогда мы будем жить в более безопасном мире. Тогда люди из разных стран смогут общаться, жить вместе в Олимпийской деревне", — рассказал Кристоф.

Кроме того, директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что с украинской командой, а также Гераскевичем была проведена профилактическая беседа.

"Мы переговорили с командой, со спортсменом. Он все понял. Мы хотим условия мира. Для нас нежелательны никакие политические заявления. Для нас это один из главных принципов", — заявил Адамс.

Напомним, перед финальным выступлением в скелетоне Гераскевич на камеру показал плакат, на котором была надпись: "Нет войне в Украине". В России посчитали, что эта акция направлена против РФ. Добавим, что на Олимпиаде запрещены любые политические акции.

13 февраля на Играх проходит 9-й медальный день.

Теги:
#Олимпиада 2022 #Скелетон #Владислав Гераскевич
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