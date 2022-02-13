У МОК відреагували на гучний плакат українця на Олімпіаді
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Спортсмена не будуть серйозно карати.
Виконавчий директор Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Крістоф Дюбі висловився щодо патріотичної акції українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх у Пекіні.
Відповідне інтерв’ю Дюбі дав "Матч ТВ".
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"Так, відбуваються війни. Ті чи інші. Ми можемо тільки співчувати тим, хто опинився в зоні військових дій. Я б не став йти в жодні узагальнення. Президент МОК пояснив, що таке олімпійське перемир’я і в чому його плюс. Ми хочемо, щоб усі країни серйозно ставилися до цього принципу, тоді ми житимемо у безпечнішому світі. Тоді люди з різних країн зможуть спілкуватися, жити разом в Олімпійському селі", — розповів Крістоф.
Крім того, директор з комунікацій МОК Марк Адамс повідомив, що з українською командою, а також Гераскевичем було проведено профілактичну бесіду.
"Ми переговорили з командою, зі спортсменом. Він усе зрозумів. Ми хочемо умови миру. Для нас небажані жодні політичні заяви. Для нас це один із головних принципів", — заявив Адамс.
Нагадаємо, перед фінальним виступом у скелетоні Гераскевич на камеру показав плакат, на якому був напис: "Ні війні в Україні". У Росії вважають, що ця акція спрямована проти РФ. Додамо, що на Олімпіаді заборонені будь-які політичні акції.
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