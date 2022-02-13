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У МОК відреагували на гучний плакат українця на Олімпіаді

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Владислав Гераскевич Новина оновлена 13 лютого 2022, 10:26
Владислав Гераскевич

Спортсмена не будуть серйозно карати.

Виконавчий директор Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Крістоф Дюбі висловився щодо патріотичної акції українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх у Пекіні.

Відповідне інтерв’ю Дюбі дав "Матч ТВ".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

"Так, відбуваються війни. Ті чи інші. Ми можемо тільки співчувати тим, хто опинився в зоні військових дій. Я б не став йти в жодні узагальнення. Президент МОК пояснив, що таке олімпійське перемир’я і в чому його плюс. Ми хочемо, щоб усі країни серйозно ставилися до цього принципу, тоді ми житимемо у безпечнішому світі. Тоді люди з різних країн зможуть спілкуватися, жити разом в Олімпійському селі", — розповів Крістоф.

Крім того, директор з комунікацій МОК Марк Адамс повідомив, що з українською командою, а також Гераскевичем було проведено профілактичну бесіду.

"Ми переговорили з командою, зі спортсменом. Він усе зрозумів. Ми хочемо умови миру. Для нас небажані жодні політичні заяви. Для нас це один із головних принципів", — заявив Адамс.

Нагадаємо, перед фінальним виступом у скелетоні Гераскевич на камеру показав плакат, на якому був напис: "Ні війні в Україні". У Росії вважають, що ця акція спрямована проти РФ. Додамо, що на Олімпіаді заборонені будь-які політичні акції.

13 лютого на Іграх проходить 9-й медальний день.

Теги:
#Олімпіада 2022 #Скелетон #Владислав Гераскевич
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