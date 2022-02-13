У МОК відреагували на гучний плакат українця на Олімпіаді

Спортсмена не будуть серйозно карати.

Виконавчий директор Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Крістоф Дюбі висловився щодо патріотичної акції українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх у Пекіні.

Відповідне інтерв’ю Дюбі дав "Матч ТВ".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

"Так, відбуваються війни. Ті чи інші. Ми можемо тільки співчувати тим, хто опинився в зоні військових дій. Я б не став йти в жодні узагальнення. Президент МОК пояснив, що таке олімпійське перемир’я і в чому його плюс. Ми хочемо, щоб усі країни серйозно ставилися до цього принципу, тоді ми житимемо у безпечнішому світі. Тоді люди з різних країн зможуть спілкуватися, жити разом в Олімпійському селі", — розповів Крістоф.

Крім того, директор з комунікацій МОК Марк Адамс повідомив, що з українською командою, а також Гераскевичем було проведено профілактичну бесіду.

"Ми переговорили з командою, зі спортсменом. Він усе зрозумів. Ми хочемо умови миру. Для нас небажані жодні політичні заяви. Для нас це один із головних принципів", — заявив Адамс.

Нагадаємо, перед фінальним виступом у скелетоні Гераскевич на камеру показав плакат, на якому був напис: "Ні війні в Україні". У Росії вважають, що ця акція спрямована проти РФ. Додамо, що на Олімпіаді заборонені будь-які політичні акції.

13 лютого на Іграх проходить 9-й медальний день.