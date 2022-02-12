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"Раджу йому послухати Кобзона": у Росії відреагували на плакат українця на Олімпіаді-2022

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Владислав Гераскевич Новина оновлена 12 лютого 2022, 09:05
Владислав Гераскевич

У РФ незадоволені поведінкою українця.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич, хоч і не виграв медаль на Олімпійських іграх у Пекіні, але запам’ятався на Олімпіаді своєю громадянською позицією, викликавши низку гнівних коментарів у РФ.

Російський журналіст Дмитро Губернієв у коментарі для видання "Чемпіонат" висловився про поведінку українця.

Дмитро не розуміє, чому Владислав показав на камеру плакат із написом: "Ні війні в Україні".

"Не знаю, звідки він усе це взяв. Раджу йому послухати Кобзона: "Сонячному світу так-так-так, ядерному вибуху ні-ні-ні". З чого він узяв, що готується якась війна? Не розумію", — заявив Губернієв.

Триразова олімпійська чемпіонка із фігурного катання Ірина Родніна вважає, що українця варто покарати за політичну акцію.

"У регламенті Міжнародного олімпійського комітету є пункт, що за це йде покарання. Яке вони ухвалять рішення – не знаю. У цьому я не спеціаліст. Туди приїжджають дорослі люди. Впевнена, що спортсмени цього навіть не бачили. Тут лише питання: чи вживатиме МОК якісь заходи. Все прописано, що ми маємо право робити, а що – ні”, – сказала росіянка.

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту, депутат Держдуми Світлана Журова впевнена, що Гераскевич зробив випад у бік РФ, проте довести цього не може.

"По суті, він сказав — мир у всьому світі. Якщо в цій фразі була Росія та звинувачення в агресії, це була б політична заява. Усі зрозуміли натяк, знають, про що плакат українця, але прямо політичної заяви немає. Це дуже вивірений крок. Ми починаємо говорити, що це провокація, але пред’явити нічого неможливо", — вважає Журова.

На Олімпіаді 12 лютого відбувається 8-й день Ігор, вже розіграли один комплект нагород.

Теги:
#Олімпіада 2022 #Скелетон #Владислав Гераскевич
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