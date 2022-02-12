"Советую ему послушать Кобзона": в России отреагировали на плакат украинца на Олимпиаде-2022

В РФ недовольны поведением украинца.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, хоть и не выиграл медаль на Олимпийских играх в Пекине, но запомнился на Олимпиаде своей гражданской позицией, вызвав ряд гневных комментариев в РФ.

Российский журналист Дмитрий Губерниев в комментарии для издания "Чемпионат" высказался о поведении украинца.

Дмитрий не понимает, почему Владислав показал на камеру плакат с надписью: "Нет войне в Украине".

"Не знаю, откуда он все это взял. Советую ему послушать Кобзона: "Солнечному миру да-да-да, ядерному взрыву нет-нет-нет". С чего он взял, что готовится какая-то война? Не понимаю", — заявил Губерниев.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что украинца стоит наказать за политическую акцию.

"В регламенте Международного олимпийского комитета есть пункт, что за это идет наказание. Какое они примут решение — не знаю. В этом я не специалист. Туда приезжают взрослые люди. Уверена, что спортсмены этого даже не видели. Здесь только вопрос: будет ли МОК принимать какие-то меры. Все прописано, что мы имеем право делать, а что — нет", — сказала россиянка.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова уверена, что Гераскевич сделал выпад в сторону РФ, однако доказать этого не может.

"По сути, он сказал — мир во всём мире. Если в этой фразе была Россия и обвинение в агрессии, это было бы политическое заявление. Все поняли намёк, знают, о чём плакат украинца, но напрямую политического заявления нет. Это очень выверенный шаг. Мы начинаем говорить, что это провокация, но предъявить ничего невозможно", — считает Журова.

На Олимпиаде 12 февраля проходит 8-й день Игр, уже разыграли один комплект наград.