Росіяни на Олімпіаді вимагали вибачень від короля Норвегії

На Іграх спалахнув скандал у лижному спорті.

Глава Федерації лижних гонок Росії та головний тренер збірної Олімпійського комітету Росії (ОКР) у цьому виді спорту Олена Вяльбе у розмові з норвезьким коментатором заявила, що перестане бойкотувати норвезькі ЗМІ на Олімпійських іграх у Пекіні лише після вибачень короля Норвегії Харальда V.

Про це у коментарі для svt розповів журналіст Ян Петтер Салтведт.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

За словами коментатора, Вяльбе заявила йому, що норвежці образилися за поразку у скіатлоні на Олімпіаді-2022, де виграв росіянин Олександр Большунов, а друге місце зайняв ще один представник ОКР Денис Спіцов.

"Вона бойкотуватиме всі норвезькі ЗМІ доти, доки не отримає вибачення особисто від короля Норвегії Харальда. Вона так сказала", — розповів Ян.

Додамо, що пізніше Вяльбе спростувала слова Салтведта.

"Я взагалі не вимовляла слова "король" або Харальд, а сказала, що вибачитися повинен той, хто поставив це питання! Це все від нашого поганого розуміння один одного! Той журналіст, який ставив мені питання на стадіоні, записував усе на диктофон. Так нехай несе запис, послухаємо разом. Виходить, цьому репортеру теж потрібен дешевий піар просто", — цитує Вяльбе "Чемпіонат".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Большунов підклав свиню супернику в скіатлоні, а на церемонії нагородження росіянин зламав п’єдестал.

12 лютого на Іграх проходить 8-й медальний день, у рамках якого відбудеться жіноча лижна естафета.