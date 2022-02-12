Укр

Россияне на Олимпиаде потребовали извинений от короля Норвегии

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Елена Вяльбе (справа) Новость обновлена 12 февраля 2022, 08:48
Елена Вяльбе (справа)

На Играх разгорается скандал в лыжном спорте.

Глава Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной Олимпийского комитета России (ОКР) в этом виде спорта Елена Вяльбе в беседе с норвежским комментатором заявила, что перестанет бойкотировать норвежские СМИ на Олимпийских играх в Пекине только после извинений короля Норвегии Харальда V.

Об этом в комментарии для svt рассказал журналист Ян Петтер Салтведт.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

По словам комментатора, Вяльбе заявила ему, что норвежцы обиделись за поражение в скиатлоне на Олимпиаде-2022, где выиграл россиянин Александр Большунов, а второе место занял еще один представитель ОКР Денис Спицов.

"Она будет бойкотировать все норвежские СМИ до тех пор, пока не получит извинения лично от короля Норвегии Харальда. Она так сказала", — рассказал Ян.

Добавим, что позднее Вяльбе опровергла слова Салтведта.

"Я вообще не произносила слова "король" или Харальд, а сказала, что извиниться должен тот, кто задал этот вопрос! Это все от нашего плохого понимания друг друга! Тот журналист, который задавал мне вопросы на стадионе, записывал всё на диктофон. Так пусть несет запись, послушаем вместе. Получается, этому репортеру тоже нужен дешевый пиар просто", — цитирует Вяльбе "Чемпионат".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Большунов подложил свинью сопернику в скиатлоне, а на церемонии награждения сломал пьедестал.

12 февраля на Играх проходит 8-й медальный день, в рамках которого состоится женская лыжная эстафета.

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#Олимпиада 2022 #Лыжные гонки
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