Укр

Норвежцы "задрали" россиян на Олимпиаде в Пекине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Елена Вяльбе Новость обновлена 09 февраля 2022, 13:54
Елена Вяльбе

В РФ решили устроить бойкот.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ на Олимпийских играх в Пекине.

Об этом сообщает "Чемпионат".

В комментарии для росСМИ Вяльбе отметила, что не будет больше общаться с норвежской прессой из-за "провокационных" заголовков. Дело в том, что норвежцы любят спросить про допинг у российских лыжников, что, по мнению Елены, изводит ее подопечных. Кроме того, после победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде-2022 норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт написал статью, в которой говорится, что россиян не должно быть на Олимпийских играх. К слову, Вяльбе бойкотирует норвежские СМИ лично, на спортсменов и тренерский штаб сборной ОКР запрет на общение с представителями Норвегии не распространяется.

"Вчера ко мне подошел норвежский журналист, который говорит по-русски, и попросил об интервью. Но я ему ответила, что говорить с норвежскими СМИ не собираюсь, потому что они своими инсинуациями просто задрали уже, честно говоря. Я ему сказала, что мы не вспоминаем про проблемы у Терезе Йохауг и Мартина Сундбю. Почему вы всегда готовы вывернуть всё наизнанку? Писать не о чем из-за провала в первой гонке? Зачем делать такие гадкие вещи? Он мне пытался объяснить, что это сделал не он, но я сказала, что разницы теперь нет – с норвежскими СМИ я не говорю", — рассказала Вяльбе.

Напомним, Большунов во время гонки подложил свинью Йоханнесу Клебо, а на церемонии награждения россиянин сломал пьедестал.

9 февраля на Олимипаде-2022 проходит 5-й соревновательный день.

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#Олимпиада 2022
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