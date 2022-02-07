"Россиян не должно быть на Олимпиаде": в РФ началась истерика после заявления норвежца

В РФ считают, что норвежец завидует их успеху.

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт опубликовал статью после победы представителя Олимпийского комитета России Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине.

Статья была опубликована в норвежском издании NRK.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Ян Петтер отметил, что россиян не должно быть на Олимпиаде из-за их допингового прошлого, а их наказание в виде двухлетнего лишения флага и гимна на крупных соревнованиях Сальтведт считает недостаточным. Поэтому он не хочет видеть на Играх ни Большунова, ни других россиян.

В РФ отреагировали на слова норвежца, в частности вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин заявил, что "чистые" спортсмены не должны страдать, а все виновные в допинговом скандале уже понесли наказание.

"Вопросов, кто должен участвовать в Олимпийских играх, а кто — нет, не возникает. Почему норвежские специалисты об этом говорят? Решают на других уровнях. Допускать, не допускать, применять какие-то санкции — это не должен решать норвежский специалист", — цитирует Крянина "Чемпионат".

Трехкратный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин уверен, что норвежец просто привлекает к себе внимание, ведь спортивными успехами этого сделать норвежцам пока не удалось

"Конечно, неприятно, что они говорят об этом, непонятные мысли и идеи. Наверное, хотят привлечь какое-то внимание к норвежским лыжникам. Раз они не могут заработать медали, то пытаются привлечь внимание таким способом", — цитирует Вылегжанина "Чемпионат".

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев отметил, что норвежцы сами используют легализованный допинг, но победить "чистых" россиян не могут.

"Как у нас в народе говорят — на воре и шапка горит. Кто больше всех кричит "держи вора"? Сам вор и кричит. Легализованные норвежцы-допингисты, те, которые по справкам выигрывают медали, — откровенные мошенники. Видимо, у мужчин не сработало, поэтому так сильно переживают. Они легально на допинге бегают, но никак не могут победить наших ребят, которые чисты, как слеза младенца", — цитирует Васильева "Чемпионат".

Напомним, Большунов победил в лыжной гонке на 30 км на Олимпиаде-2022, однако отметился хамским поступком во время скиатлона, а затем на церемонии награждения сломал пьедестал.

7 февраля на Олимпиаде проходит 3-й медальный день, в рамках которого разыграют 9 комплектов наград.