Норвежці "достали" росіян на Олімпіаді у Пекіні

У РФ вирішили влаштувати бойкот.

Президент Федерації лижних перегонів Росії Олена Вяльбе оголосила бойкот норвезьким ЗМІ на Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомляє "Чемпіонат".

У коментарі для росЗМІ Вяльбе зазначила, що більше не спілкуватиметься з норвезькою пресою через "провокаційні" заголовки. Річ у тому, що норвежці люблять спитати про допінг у російських лижників, що, на думку Олени, виводить із колії її підопічних. Крім того, після перемоги Олександра Большунова у скіатлоні на Олімпіаді-2022 норвезький журналіст NRK Ян Петтер Сальтведт написав статтю, в якій йдеться про те, що росіян не має бути на Олімпійських іграх. До речі, Вяльбе бойкотує норвезькі ЗМІ особисто, на спортсменів та тренерський штаб збірної ОКР заборона спілкування з представниками Норвегії не поширюється.

"Вчора до мене підійшов норвезький журналіст, який розмовляє російською мовою, і попросив про інтерв’ю. Але я йому відповіла, що говорити з норвезькими ЗМІ не збираюся, бо вони своїми інсинуаціями просто достали вже, чесно кажучи. Я йому сказала, що ми не згадуємо про проблеми у Терезі Йохауг і Мартіна Сундбю Чому ви завжди готові вивернути все навиворіт? Писати нема про що через провал у перших перегонах? сказала, що різниці тепер немає – з норвезькими ЗМІ я не говорю", — розповіла Вяльбе.

Нагадаємо, Большунов під час гонки підклав свиню Йоганнесу Клебо, а на церемонії нагородження росіянин зламав п’єдестал.

9 лютого на Оліміпаді-2022 проходить 5-й змагальний день.