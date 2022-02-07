"Росіян не має бути на Олімпіаді": у РФ почалася істерика після заяви норвежця

У РФ вважають, що норвежець заздрить їхньому успіху.

Норвезький журналіст Ян Петтер Сальтведт опублікував статтю після перемоги представника Олімпійського комітету Росії Олександра Большунова у скіатлоні на Олімпійських іграх у Пекіні.

Стаття була опублікована в норвезькому виданні NRK.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Ян Петтер зазначив, що росіян не має бути на Олімпіаді через їхнє допінгове минуле, а їхнє покарання у вигляді дворічного позбавлення прапора та гімну на великих змаганнях Сальтведт вважає недостатнім. Тому він не хоче бачити на Іграх ні Большунова, ні інших росіян.

У РФ відреагували на слова норвежця, зокрема віцепрезидент Федерації лижних перегонів Росії Сергій Крянін заявив, що "чисті" спортсмени не повинні страждати, а всі винні у допінговому скандалі вже покарані.

"Питань, хто має брати участь в Олімпійських іграх, а хто — ні, не виникає. Чому норвезькі фахівці про це говорять? Вирішують на інших рівнях. Допускати, не допускати, застосовувати якісь санкції — це не повинен вирішувати норвезький спеціаліст", — цитує Кряніна "Чемпіонат".

Триразовий призер Олімпійських ігор Максим Вилегжанін упевнений, що норвежець просто привертає до себе увагу, адже спортивними успіхами цього зробити норвежцям поки що не вдалося.

"Звичайно, неприємно, що вони говорять про це, незрозумілі думки та ідеї. Напевно, хочуть привернути якусь увагу до норвезьких лижників. Якщо вони не можуть заробити медалі, то намагаються привернути увагу у такий спосіб", — цитує Вилегжаніна "Чемпіонат".

Дворазовий олімпійський чемпіон із біатлону Дмитро Васильєв зазначив, що норвежці самі використовують легалізований допінг, але перемогти "чистих" росіян не можуть.

"Як у нас у народі кажуть — на злодії й шапка горить. Хто найбільше кричить "тримай злодія"? Сам злодій і кричить. Легалізовані норвежці-допінгісти, ті, які за довідками виграють медалі, — відверті шахраї. Мабуть, у чоловіків не спрацювало, тому так сильно переживають. Вони легально на допінгу бігають, але ніяк не можуть перемогти наших хлопців, які чисті, як сльоза немовляти", — цитує Васильєва "Чемпіонат".

Нагадаємо, Большунов переміг у лижній гонці на 30 км на Олімпіаді-2022, однак відзначився хамським вчинком під час скіатлону, а потім на церемонії нагородження зламав п’єдестал.

7 лютого на Олімпіаді відбувається 3-й медальний день, у рамках якого розіграють 9 комплектів нагород.