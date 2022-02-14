Украинский комментатор нарвался на хейт россиян, назвав Валиеву "читеркой"

Россиянка провалила допинг-тест.

Известный украинский комментатор по Dota 2 Виталий "V1lat" Волочай, работающий также на официальных трансляциях Олимпийских игр в Пекине, отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске россиянки Камилы Валиевой к соревнованиям на Играх-2022, несмотря на проваленный допинг-тест.

Соответствующие комментарии Виталий написал на своей страничке в Twitter.

Волочай назвал россиянку "читеркой", а также предположил, что она легко возьмет "золото" в одиночном катании, однако спустя некоторое время у нее отберут эту награду.

"Поэтому включайте завтра (15 февраля состоится короткая программа у женщин) телевизор в 12:00 по Киеву и смотрите, как читерка на допинге выигрывает фигурку у женщин. Но когда будете смотреть, то помните, что у нее эту медаль заберут и отдадут другой через полгода. Если у серебряной медалистки допинга не будет. А то кто их знает", — написал Волочай.

Затем Виталий отреагировал на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет награждать фигуристок, если Валиева займет место в топ-3. К слову именно МОК настаивал на отстранении 15-летней россиянки, однако CAS принял решение в пользу Камилы.

"И правильно, а на*ига? На*ига другим призерам подниматься на подиум Олимпиады. Они разве ради этого всю жизнь из катка не вылезали. Просто долбаный сюр и стыдоба", — закончил Волочай.

Российские пользователи сети обвинили Виталия в лицемерии, ведь ранее он писал твиты на русском языке, а теперь пишет посты на украинском языке. Также комментатора начали оскорблять из-за его заявления по Валиевой.

Украинский комментатор Виталий Волочай нарвался на хейт россиян из-за слов о Камиле Валиевой

Справка: читер — обманщик, мошенник в компьютерных играх, использующий запрещенные программы, коды, чтобы получить преимущество перед другими игроками.

К слову, в США жестко раскритиковали решение CAS по Валиевой, а в РФ в ответ начали цитировать Путина.