Український коментатор нарвався на хейт росіян, назвавши Валієву "чітеркою"

Росіянка провалила допінг-тест.

Відомий український коментатор по Dota 2 Віталій "V1lat" Волочай, який працює також на офіційних трансляціях Олімпійських ігор у Пекіні, відреагував на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про допуск росіянки Каміли Валієвої до змагань на Іграх-2022, попри провалений допінг-тест.

Відповідні коментарі Віталій написав на своїй сторінці у Twitter.

Волочай назвав росіянку "чітеркою", а також припустив, що вона легко візьме "золото" в одиночному катанні, проте згодом у неї відберуть цю нагороду.

"Тому включайте завтра (15 лютого відбудеться коротка програма у жінок) телевізор о 12:00 за Києвом і дивіться, як чітерка на допінгу виграє фігурку у жінок. Але коли будете дивитися, то пам’ятайте, що у неї цю медаль заберуть і віддадуть іншій через півроку. Якщо срібна медалістка допінгу не матиме. А то хто їх знає", — написав Волочай.

Потім Віталій відреагував на новину про те, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не нагороджуватиме фігуристок, якщо Валієва займе місце у топ-3. До речі, саме МОК наполягав на усуненні 15-річної росіянки, проте CAS ухвалив рішення на користь Каміли.

"І правильно, а на*іга? На*іга іншим призерам підійматися на подіум Олімпіади. Вони просто хіба заради цього все життя з ковзанки не вилазили. Просто довбаний сюр і стидоба", — закінчив Волочай.

Російські користувачі мережі звинуватили Віталія в лицемірстві, адже раніше він писав твіти російською мовою, а тепер пише пости українською мовою. Також коментатора почали ображати через його заяву щодо Валієвої.

Український коментатор Віталій Волочай нарвався на хейт росіян через слова про Камілу Валієву

Довідка : чітер — шахрай у комп’ютерних іграх, що використовує заборонені програми, коди, щоб отримати перевагу перед іншими гравцями.

До речі, у США жорстко розкритикували рішення CAS щодо Валієвої, а у РФ у відповідь почали цитувати Путіна.