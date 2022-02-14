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Український коментатор нарвався на хейт росіян, назвавши Валієву "чітеркою"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Каміла Валієва Новина оновлена 14 лютого 2022, 14:41
Каміла Валієва

Росіянка провалила допінг-тест.

Відомий український коментатор по Dota 2 Віталій "V1lat" Волочай, який працює також на офіційних трансляціях Олімпійських ігор у Пекіні, відреагував на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про допуск росіянки Каміли Валієвої до змагань на Іграх-2022, попри провалений допінг-тест.

Відповідні коментарі Віталій написав на своїй сторінці у Twitter.

Волочай назвав росіянку "чітеркою", а також припустив, що вона легко візьме "золото" в одиночному катанні, проте згодом у неї відберуть цю нагороду.

"Тому включайте завтра (15 лютого відбудеться коротка програма у жінок) телевізор о 12:00 за Києвом і дивіться, як чітерка на допінгу виграє фігурку у жінок. Але коли будете дивитися, то пам’ятайте, що у неї цю медаль заберуть і віддадуть іншій через півроку. Якщо срібна медалістка допінгу не матиме. А то хто їх знає", — написав Волочай.

Потім Віталій відреагував на новину про те, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не нагороджуватиме фігуристок, якщо Валієва займе місце у топ-3. До речі, саме МОК наполягав на усуненні 15-річної росіянки, проте CAS ухвалив рішення на користь Каміли.

"І правильно, а на*іга? На*іга іншим призерам підійматися на подіум Олімпіади. Вони просто хіба заради цього все життя з ковзанки не вилазили. Просто довбаний сюр і стидоба", — закінчив Волочай.

Російські користувачі мережі звинуватили Віталія в лицемірстві, адже раніше він писав твіти російською мовою, а тепер пише пости українською мовою. Також коментатора почали ображати через його заяву щодо Валієвої.

Український коментатор Віталій Волочай нарвався на хейт росіян через слова про Камілу Валієву
Український коментатор Віталій Волочай нарвався на хейт росіян через слова про Камілу Валієву

Довідка : чітер — шахрай у комп’ютерних іграх, що використовує заборонені програми, коди, щоб отримати перевагу перед іншими гравцями.

До речі, у США жорстко розкритикували рішення CAS щодо Валієвої, а у РФ у відповідь почали цитувати Путіна.

Теги:
#Олімпіада 2022 #Фігурне катання
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