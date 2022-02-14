"Росія поводиться як хуліган, а інші країни ховаються": у США висміяли рішення щодо Валієвої на Олімпіаді

Поки що фігуристку не покарали.

Американський журналіст Девід Ліс розкритикував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який не усунув російську фігуристку Камілу Валієву на Олімпіаді в Пекіні.

Своїми думками з цього приводу журналіст поділився на сторінці The Skating Lesson у Twitter.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Девід вважає, що рішення CAS фактично дає добро на використання допінгу для фігуристок, яким не виповнилося 16 років. Ліс зазначив, що ситуація з Валієвою сталася через те, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та Міжнародний союз ковзанярів (ISU) ніколи по-справжньому не карали РФ за допінг. Також журналіст наголосив, що провідні олімпійські комітети світу не зробили нічого у цій ситуації.

"Завдяки сьогоднішньому рішенню фігуристи дізналися, що це нормально — використовувати допінг, поки ти неповнолітня і представляєш могутню країну з нульовою етикою. Коли мало місце застосування спонсорованого державою допінгу, відібрали прапор. Коли результати з лабораторії були видалені, все залишилося без змін. Коли юні спортсмени приймають триметазидин, це не проблема. Варто наголосити на відсутності сильних дій з боку інших олімпійських комітетів. Де справжнє обурення від США, Канади, Франції, Німеччини, Японії? Росія поводиться як хуліган в олімпійському русі, а інші країни ховаються і нічого не роблять", — написав Ліс.

Нагадаємо, офіційно про провалену допінг-пробу Валієвої стало відомо 11 лютого. До речі, росіянка потрапила на застосування заборонених речовин на першості Росії (грудень 2021 року). На Олімпіаді-2022 Валієва допомогла збірній Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграти "золото" у командній першості. Після рішення CAS Каміла готується виступити на особистому турнірі, який стартує 15 лютого.

14 лютого на Іграх проходить 10-й медальний день. Буде розіграно 4 комплекти нагород.