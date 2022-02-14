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"Росія поводиться як хуліган, а інші країни ховаються": у США висміяли рішення щодо Валієвої на Олімпіаді

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Каміла Валієва на тренуванні Новина оновлена 14 лютого 2022, 09:54
Каміла Валієва на тренуванні

Поки що фігуристку не покарали.

Американський журналіст Девід Ліс розкритикував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який не усунув російську фігуристку Камілу Валієву на Олімпіаді в Пекіні.

Своїми думками з цього приводу журналіст поділився на сторінці The Skating Lesson у Twitter.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Девід вважає, що рішення CAS фактично дає добро на використання допінгу для фігуристок, яким не виповнилося 16 років. Ліс зазначив, що ситуація з Валієвою сталася через те, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та Міжнародний союз ковзанярів (ISU) ніколи по-справжньому не карали РФ за допінг. Також журналіст наголосив, що провідні олімпійські комітети світу не зробили нічого у цій ситуації.

"Завдяки сьогоднішньому рішенню фігуристи дізналися, що це нормально — використовувати допінг, поки ти неповнолітня і представляєш могутню країну з нульовою етикою. Коли мало місце застосування спонсорованого державою допінгу, відібрали прапор. Коли результати з лабораторії були видалені, все залишилося без змін. Коли юні спортсмени приймають триметазидин, це не проблема. Варто наголосити на відсутності сильних дій з боку інших олімпійських комітетів. Де справжнє обурення від США, Канади, Франції, Німеччини, Японії? Росія поводиться як хуліган в олімпійському русі, а інші країни ховаються і нічого не роблять", — написав Ліс.

Нагадаємо, офіційно про провалену допінг-пробу Валієвої стало відомо 11 лютого. До речі, росіянка потрапила на застосування заборонених речовин на першості Росії (грудень 2021 року). На Олімпіаді-2022 Валієва допомогла збірній Олімпійського комітету Росії (ОКР) виграти "золото" у командній першості. Після рішення CAS Каміла готується виступити на особистому турнірі, який стартує 15 лютого.

14 лютого на Іграх проходить 10-й медальний день. Буде розіграно 4 комплекти нагород.

Теги:
#Олімпіада 2022 #Фігурне катання
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