Укр

Режиссера биатлонной трансляции на Олимпиаде обвинили в русофобии

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Дмитрий Губерниев и Эдуард Латыпов Новость обновлена 15 февраля 2022, 11:28
Дмитрий Губерниев и Эдуард Латыпов

Потеря "золота" ударила по россиянам.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев после мужской эстафеты (биатлон), где сборная Олимпийского комитета России (ОКР) на последнем огневом рубеже упустила победу, пожаловался на режиссера трансляции Олимпийских Игр-2022.

Соответствующий комментарий журналиста доступен на сайте "Чемпионат".

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Дело в том, что, по мнению Губерниева, австрийский режиссер редко показывал в кадре российских спортсменов, которые лидировали на протяжении большей части гонки. При этом Дмитрий назвал действия австрийца русофобскими.

"Показ эстафеты — непрофессиональная и предвзятая работа австрийского режиссера. Абсолютно русофобская и отвратительная работа", — заявил Губерниев.

К слову, в комментариях к публикации пользователи возразили Дмитрию, отметив, что режиссер показывал упорную борьбу биатлонистов, а не россиян, которые большую часть гонки провели в одиночестве.

Добавим, что сборная Украины не сумела навязать борьбу за медали в эстафете, финишировав девятой. Победу в гонке одержали норвежцы, французы стали вторыми, а команда ОКР — третьей.

15 февраля на Играх в Пекине проходит 11-й медальный день. С результатами финалов можно ознакомиться в нашей трансляции.

Теги:
#Биатлон #Олимпиада 2022
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