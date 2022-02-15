"Будь ты проклят": россияне винят Губерниева в провале в эстафете

Сборная ОКР была в шаге от "золота".

Во вторник, 15 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялась мужская биатлонная эстафета. Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) лидировала перед последней стрельбой, однако Эдуард Латыпов не сумел совладать с эмоциями и растерял преимущество.

Российские болельщики накинулись на страничку комментатора Дмитрия Губерниева в Instagram, обвиняя того в провале биатлониста.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Губерниев по ходу гонки радовался, ведь команда ОКР лидировала с приличным гандикапом перед преследователями. Латыпов без промахов прошел последнюю "лежку", а вот на стойке россиянин не сумел закрыть 5 мишеней даже с тремя дополнительными патронами. В итоге Эдуард отправился на два штрафных круга, а победу в эстафете одержали норвежцы, за ними финишировали французы, а россияне стали лишь третьими. Сборная Украины финишировала девятой.

Народный гнев был направлен на "голос российского биатлона" Губерниева, которого россияне обвиняли в сглазе и не только. Примечательно, последним постом комментатора в соцсети является совместное фото с Латыповым. К слову один из пользователей даже "проклял" Дмитрия. Полные результаты доступны на официальном сайте Игр в Пекине.

Россияне накинулись на комменаттора Губерниева после биатлонной эстафеты на Олимпиаде-2022

Напомним, Губерниев "отметился" на Играх благодаря своей стычке с украинцем.

15 февраля на Играх-2022 проходит 11-й соревновательный день.