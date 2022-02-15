"Будь ти проклятий": росіяни звинувачують Губернієва у провалі в естафеті

Збірна ОКР була за крок від "золота".

У вівторок, 15 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбулася чоловіча біатлонна естафета. Збірна Олімпійського комітету Росії (ОКР) лідирувала перед останньою стрільбою, проте Едуард Латипов не зміг упоратися з емоціями й втратив перевагу.

Російські вболівальники накинулися на сторінку коментатора Дмитра Губернієва в Instagram, звинувачуючи того у провалі біатлоніста.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Губернієв під час перегонів радів, адже команда ОКР лідирувала з пристойним гандикапом перед переслідувачами. Латипов без промахів пройшов останню стрільбу лежачи, а ось на "стійці" росіянин не зумів закрити 5 мішеней навіть із трьома додатковими патронами. У результаті Едуард вирушив на два штрафні кола, а перемогу в естафеті здобули норвежці, за ними фінішували французи, а росіяни стали лише третіми. Збірна України фінішувала дев’ятою. Повні результати доступні на офіційному сайті Ігор у Пекіні.

Народний гнів був спрямований на "голос російського біатлону" Губернієва, якого росіяни звинувачували в пристріті й не тільки. Примітно, що останнім постом коментатора в соцмережі є спільне фото з Латиповим. До речі, один із користувачів навіть "прокляв" Дмитра.

Росіяни накинулися на коментатора Губернієва після біатлонної естафети на Олімпіаді-2022

Нагадаємо, Губернієв "відзначився" на Іграх завдяки своїй сутичці з українцем.

15 лютого на Іграх-2022 проходить 11-й змагальний день.