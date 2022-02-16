Укр

Полное фиаско Украины в биатлоне: результаты женской эстафеты

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Биатлон на Олимпиаде в Пекине Новость обновлена 16 февраля 2022, 11:02
Биатлон на Олимпиаде в Пекине

Команда Украины вновь осталась без медалей.

В среду, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялась женская эстафетная гонка. Украинские биатлонистки заняли 7-е место.

Об этом сообщает официальный сайт Игр-2022.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Женскую эстафетную гонку 4х6 км выиграли шведки, второе место заняли представительницы Олимпийского комитета России (ОКР), а немки стали третьими. Сборная Украины (Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Билосюк) заняла седьмую позицию. Отмтеим, провалила свой этап лидер нашей команды Джима, которая забежала на штрафной круг после стрельбы лежа. В дальнейшем отыграть отставание украинкам не удалось.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине осталось провести лишь две гонки — мужской и женский масс-старт. С расписанием биатлона на ОИ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мужская эстафета на Играх-2022 завершилась со скандалом. Российский комментатор Дмитрий Губерниев обвинил режиссера трансляции в русофобии. Кроме того, в РФ отметили, что украинцы активно махали флагом во время финиша спортсмена из сборной Олимпийского комитета России (ОКР).

16 февраля на Олимпиаде в Пекине уже разыграли несколько комплектов наград.

Теги:
#Биатлон #Олимпиада 2022
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