Біатлон на Олімпіаді у Пекіні: пряма трансляція жіночої естафети

Українські жінки пробіжать чотири етапи.

У середу, 16 лютого, на Олімпіаді-2022 у Пекіні відбудеться головний старт сезону для вітчизняного біатлону – жіноча естафета.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію жіночої естафети. У прямому ефірі відеотрансляцію гонки можна подивитися на suspilne.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Саме з естафетою пов’язують головні надії олімпійської збірної України на медалі у Пекіні, однак шансів насправді не так багато. Букмекери "ставлять" нашу команду, яка вигравала "золото" на Іграх у Сочі (2014 рік) лише на 9-е місце. Проте за вдалої стрільби українки здатні показати чемпіонський результат.

На першому етапі від України в Пекіні пробіжить Ірина Петренко, потім на старт вийдуть Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Білосюк. Джима та Білосюк (Підгрушна) являються олімпійськими чемпіонками в естафеті.

Нагадаємо, чоловіча естафета на Олімпіаді-2022 обернулася для нашої команди крахом. Українці посіли лише 9-е місце. Додамо, що після цієї гонки спалахнув скандал. Крім того, росіян збентежили українські прапори.

16 лютого на Іграх у Пекіні проходить 12-й медальний день.