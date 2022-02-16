Блогер та оглядач Олімпіади Артур Криць розповів про перспективи українських та зарубіжних спортсменів на Олімпіаді 2022 у Пекіні 16 лютого.

ОЛІМПІАДА-2022

АНОНС НА 16 ЛЮТОГО

Біатлон

ЖІНКИ. Естафета

Вранці зустрічайте біатлонну жіночу естафету. Contra spem spero, оскільки склад набирався із тих, хто є. Білосюк щойно дуже серйозно перенесла COVID, у Меркушиної неясно, коли акліматизація, Петренко показує дуже нестабільні результати. Її 11 місце в індивідуалці з нулями залишається найвищим її досягненням і Джима, яка вже підозрюю встигла наїстись і втомилася показувати стабільні результати у топ-10. П’ята учасниця Дар’я Блашко, як і Анастасія Новосад, просто приїхали на екскурсію до Китаю та потрапили до ізолятора.

Букмекери віддають перевагу Швеції (2.0), Норвегії (3,8) та Франції (3,8). Конкуренцію їм становитиме Німеччина (6,0). На перемогу нашої команди дають кеф 120 і разом із чехами ставлять на 8-9 місце!

Старт о 9:45.

ФРИСТАЙЛ.

ЧОЛОВІКИ. АКРОБАТИКА

До початку кваліфікації беззаперечним фаворитом (кеф 1,7) вважався Максим Буров, який і близько не був близьким до проходження кваліфікації. У інших конкурентів коефіцієнти варіювалися від 10 до 100. Після відходу лідера букмекери бачать на п’єдесталі китайських спортсменів Ци Гуанпу (3,0), Цзя Цоньянь (3,8) і швейцарця (5,5). Олександра Окіпнюка поставили на 6 місце (кеф 15), а Абраменко на восьме – кеф 20.

Початок завтра о 13:00.

ІНШІ ПОДІЇ

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПОРТ.

ЧОЛОВІКИ. СЛАЛОМ.

Іван Ковбаснюк продовжує підкорювати китайські гори. Цього разу у слаломі. Обидва заїзди відбудуться сьогодні о 4:15 та 7:45.

ЛИЖНІ ГОНКИ

ЖІНКИ. Команда.

Перед біатлоном Марина Анцибор та Юлія Кроль побіжать у півфіналі командних перегонів. Якщо пройдуть у фінал, то повболіємо за них ще об 11:15 — одразу після біатлону.

ШОРТ-ТРЕК

ЖІНКИ. 1500 метрів.

Зрештою, виступить останній представник збірної, який ще не виступав – Уляна Дуброва. 2 шорт-трекісти вперше і востаннє виступали в 1998 році і посіли 22 місце. Тому сама наявність у нас ліцензії у шорт-треку вже перемога.

Шорт-трек можна переглянути у перерві фрістайлу — 13:30, 14:15 та 15:11.

Це найнасиченіший і найцікавіший день для українського вболівальника