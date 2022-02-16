Блогер и обозреватель Олимпиады Артур Криц рассказал о перспективах украинских и зарубежных спортсменов на Олипиаде 2022 в Пекине 16 февраля.

ОЛИМПИАДА-2022

АНОНС НА 16 ФЕВРАЛЯ

БИАТЛОН

ЖЕНЩИНЫ. ЭСТАФЕТА

Утром встречайте биатлонную женскую эстафету. Contra spem spero, так как состав набирался из тех, кто есть. Билосюк только что очень серьёзно перенесла COVID, у Меркушиной неясно, когда акклиматизация, Петренко показывает оооочень нестабильные результаты. Её 11 место в индивидуалке с нулями остаётся самым высоким её достижением и Джима, которая уже подозреваю успела наестся и устала показывать стабильные результаты в топ-10. Пятая участница Дарья Блашко как и Анастасия Новосад просто приехали на экскурсию в Китай и попали в изолятор.

Букмекеры отдают предпочтения Швеции (2.0), Норвегии (3,8) и Франции (3,8). Конкуренцию им составит Германия (6,0). На победу нашей команды дают кэф 120 и вместе с чехами ставят на 8-9 место!

Старт в 9:45.

ФРИСТАЙЛ.

МУЖЧИНЫ. АКРОБАТИКА

До начала квалификации безоговорочным фаворитом (кэф 1,7) считался Максим Буров, который и близко не был близок к прохождению квалификации. У остальных соперников коэффициенты варьировались от 10 до 100. После ухода фаворита букмекеры видят на пьедестале китайских спортсменов Ци Гуанпу (3,0), Цзя Цоньянь (3,8) и швейцарца (5,5). Александра Окипнюка поставили на 6 место (кэф 15), а Абраменко на восьмое — кэф 20.

Начало завтра в 13:00.

ОСТАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ.

МУЖЧИНЫ. СЛАЛОМ.

Иван Ковбаснюк продолжает покорять китайские горы. На этот раз в слаломе. Оба заезда произойдут сегодня в 4:15 и 7:45.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ЖЕНЩИНЫ. КОМАНДА.

Перед биатлоном Марина Анцибор и Юлия Кроль побегут в полуфинале командной гонки. Если пройдут в финал, то поболеем за них ещё в 11:15 — сразу после биатлона.

ШОРТ-ТРЕК

ЖЕНЩИНЫ. 1500 метров.

Наконец, выступит последний представитель сборной, который ещё не выступал — Ульяна Дуброва. 2 шорт-трекиста в первый и последний раз выступали в 1998 году и заняли 22 место. Поэтому само наличие у нас лицензии в шорт-треке уже победа.

Шорт-трек можно посмотреть в перерыве фристайла — 13:30, 14:15 и 15:11.

Это самый насыщенный и интересный день для украинского болельщика