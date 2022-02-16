Медальний шанс для України: пряма трансляція 12-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні

Українці можуть здивувати у біатлоні та фрістайлі.

У середу, 16 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться 12-й ігровий день, у рамках якого буде розіграно 8 комплектів нагород, зокрема українські фрістайлісти та біатлоністки боротимуться за медалі.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію ігрового дня.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

16 лютого на Іграх виступить олімпійський чемпіон 2018 року у лижній акробатиці українець Олександр Абраменко, який відібрався у фінал змагань разом із ще одним представником України Олександром Окіпнюком. Крім того, українські біатлоністки пробіжать естафету — традиційно сильну дисципліну нашої команди. Гірськолижник Іван Ковбаснюк виступить у слаломі, Юлія Кроль та Марина Анцибор – у лижних перегонах, а Уляна Дуброва – у шорт-треку.

Медальні змагання:

3:30. Фрістайл, слоупстайл, чоловіки.

7:45. Гірськолижний спорт, слалом, чоловіків.

9:45. Біатлон, естафета, жінка.

11:15. Лижні гонки, командний спринт, класичний стиль, жінки.

11:45. Лижні гонки, командний спринт, класичний стиль, чоловіки.

14.00. Фрістайл, акробатика, чоловіки.

14:44. Шорт-трек, естафета, 5000 м, чоловіки.

15:18. Шорт-трек, 1500м, жінки.

Виступи українців:

04:15.Гірськолижний спорт. Слалом: Іван Ковбаснюк

09:15. Лижні гонки. Командний спринт, півфінал: Юлія Кроль, Марина Анцибор

09:45. Біатлон. Естафета, 4х6 км: Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк

13:00.Фрістайл. Лижна акробатика, фінал: Олександр Окіпнюк, Олександр Абраменко

13:30. Шорт-трек. 1500 м, чвертьфінал: Уляна Дуброва

"Телеграф" нагадує, що попередній ігровий день на Олімпіаді пройшов успішно для збірної Норвегії.