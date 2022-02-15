Медальний ривок Норвегії та прокат Валієвої: як пройшов 11-й день на Олімпіаді

Надії України на біатлон не виправдалися.

У вівторок, 15 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбувся 11-й ігровий день, у рамках якого атлети з усього світу боролися за 9 комплектів нагород, зокрема українські біатлоністи провалили чоловічу естафету.

"Телеграф" підбиває підсумки 11-го змагального дня.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Українці не зуміли навіть наблизитись до чемпіонських результатів. Чоловіча збірна України з біатлону з більш ніж трихвилинним відставанням від лідера посіла 9 місце, двоборець Дмитро Мазурчук став 32-м, а фігуристка Анастасія Шаботова посіла останнє місце у кваліфікації. Є й позитивні новини — фрістайлісти Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк пробилися до наступного раунду змагань із лижної акробатики.

Результати українців 15 лютого:

Біатлоністи Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко та Дмитро Підручний посіли 9-е місце в естафеті.

та посіли 9-е місце в естафеті. Дмитро Мазурчук у двоборстві посів 32-е місце.

у двоборстві посів 32-е місце. Фристайлісти Олександр Абраменко та Олександр Окіпнюк вийшли у фінал змагань із лижної акробатики, Дмитро Котовський вилетів.

та вийшли у фінал змагань із лижної акробатики, Дмитро Котовський вилетів. Фігуристка Анастасія Шаботова за підсумками короткої програми посіла 30 місце і не виступить у довільній програмі.

Олімпійськими чемпіонами 15 лютого стали австрійка Анна Гессер у біг-ейрі, швейцарка Матільда Гремо у слоупстайлі, швейцарська гірськолижниця Корін Зутер у швидкісному спуску, китайський сноубордист Су Імін у біг-ейрі, збірна Норвегії з біатлону в чоловічій естафеті, збірна Канади з ковзанярського спорту в жіночій командній гонці переслідування, чоловіча збірна Норвегії з ковзанярського спорту в командній гонці переслідування, норвежець Йорген Граабак у змаганнях з лижного двоборства та німецькі бобслеїсти Франческо Фрідріх та Торстен Маргіс у змаганні двійок.

Збірна Норвегії пішла у відрив у медальному заліку за підсумками змагань 15 лютого.

Нагадаємо, 11-й ігровий день на Іграх у Пекіні запам’ятався скандалом у лижній естафеті. Російський коментатор Дмитро Губернієв звинуватив режисера трансляції у русофобії. Крім того, росЗМІ побачили в українському прапорі провокацію. Росіянка Каміла Валієва, яка провалила допінг-тест, виступила в короткій програмі, показавши кращий результат. Додамо, що у разі потрапляння Каміли в трійку найкращих за підсумками довільної програми МОК не проводитиме церемонію нагородження фігуристок.