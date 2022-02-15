Медальный рывок Норвегии и прокат Валиевой: как прошел 11-й день на Олимпиаде

Надежды Украины на биатлон не оправдались.

Во вторник, 15 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялся 11-й игровой день, в рамках которого атлеты со всего мира сражалась за 9 комплектов наград, в частности украинские биатлонисты провалили мужскую эстафету.

"Телеграф" подводит итоги 11-го соревновательного дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Украинцы не сумели даже приблизиться к чемпионским результатам. Мужская сборная Украины по биатлону с более чем трехминутным отставанием от лидера заняла 9-е место, двоеборец Дмитрий Мазурчук стал 32-м, а фигуристка Анастасия Шаботова заняла последнее место в квалификации. Есть и позитивные новости — фристайлисты Александр Абраменко и Александр Окипнюк пробились в следующий раунд соревнований по лыжной акробатике.

Результаты украинцев 15 февраля:

Биатлонисты Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный заняли 9-е место в эстафете.

и заняли 9-е место в эстафете. Дмитрий Мазурчук в двоеборье занял 32-е место.

в двоеборье занял 32-е место. Фристайлисты Александр Абраменко и Александр Окипнюк вышли в финал соревнований по лыжной акробатике, Дмитрий Котовский вылетел.

и вышли в финал соревнований по лыжной акробатике, Дмитрий Котовский вылетел. Фигуристка Анастасия Шаботова по итогам короткой программы заняла 30-е место и не выступит в произвольной программе.

Олимпийскими чемпионами 15 февраля стали австрийка Анна Гессер в биг-эйре, швейцарка Матильда Гремо в слоупстайле, швейцарская горнолыжница Коринн Зутер в скоростном спуске, китайский сноубордист Су Имин в биг-эйре, сборная Норвегии по биатлону в мужской эстафете, сборная Канады по конькобежному спорту в женской командной гонке преследования, мужская сборная Норвегии по конькобежному спорту в командной гонке преследования, норвежец Йорген Граабак в соревнованиях по лыжному двоеборью и немецкие бобслеисты Франческо Фридрих и Торстен Маргис в соревновании двоек.

Сборная Норвегии ушла в отрыв в медальном зачете по итогам соревнований 15 февраля.

Напомним, 11-й игровой день на Играх в Пекине запомнился скандалом в лыжной эстафете. Российский комментатор Дмитрий Губерниев обвинил режиссера трансляции в русофобии. Кроме того, росСМИ усмотрели в украинском флаге провокацию. Также провалившая допинг-тест россиянка Камила Валиева выступила в короткой программе, показав лучший результат. Добавим, что в случае попадания Камилы в тройку лучших по итогам произвольной программы МОК не будет проводить церемонию награждения фигуристок.