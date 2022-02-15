Украинский флаг добил россиян на Олимпиаде в Пекине

"Желто-синий" синий стяг смутил российские СМИ.

Во время мужской эстафеты по биатлону на Олимпийских играх в Пекине российские СМИ обратили внимание на украинский флаг, которым активно махали во время финиша атлета из Олимпийского комитета России (ОКР) Эдуарда Латыпова.

Соответствующая новость была опубликована на сайте "СЭ".

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Украинские журналисты с национальным флагом "приветствовали" победителей эстафеты — норвежцев, серебряных призеров французов и других финишеров. В "СЭ" отметили, что "украинцы размахивали флагами во время финиша Латыпова", который провалил свой этап, отправившись на два штрафных круга. Видимо, в РФ посчитали, что украинцы таким образом высмеивали представителя ОКР, который стал главным антигероем дня в РФ.

Украинцы отметили, что размахивали флагом, чтобы поддержать свою национальную команду. Наша команда заняла 9-е место в эстафете, уступив выигравшим норвежцам более трех минут.

Добавим, что Россия на Олимпиаде-2022 выступает под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций ВАДА.

Напомним, провал Латыпова списали на комментатора Губерниева, а тот обвинил режиссера трансляции в русофобии.

15 февраля на Олимпиаде-2022 идет 11-й соревновательный день.