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Український прапор добив росіян на Олімпіаді у Пекіні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Біатлон на Олімпіаді у Пекіні Новина оновлена 15 лютого 2022, 13:07
Біатлон на Олімпіаді у Пекіні

"Жовто-синій" синій стяг збентежив російські ЗМІ.

Під час чоловічої естафети з біатлону на Олімпійських іграх у Пекіні російські ЗМІ звернули увагу на український прапор, яким активно махали під час фінішу атлета з Олімпійського комітету Росії Едуарда Латипова.

Відповідну новину було опубліковано на сайті "СЕ".

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Українські журналісти з національним прапором "вітали" переможців естафети — норвежців, срібних призерів французів та інших фінішерів. У "СЕ" зазначили, що "українці розмахували прапорами під час фінішу Латипова", який провалив свій етап, вирушивши на два штрафні кола. Мабуть, у РФ вважали, що українці таким чином висміювали представника ОКР, який став головним антигероєм дня у РФ.

Українці зазначили, що розмахували прапором, щоби підтримати свою національну команду. Наша команда посіла 9-е місце в естафеті, поступившись норвежцям понад три хвилини.

Додамо, що Росія на Олімпіаді-2022 виступає під прапором Олімпійського комітету Росії через санкції ВАДА.

Нагадаємо, провал Латипова списали на коментатора Губернієва, а той звинуватив режисера трансляції у русофобії.

15 лютого на Олімпіаді-2022 триває 11-й змагальний день.

Теги:
#Біатлон #Олімпіада 2022
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