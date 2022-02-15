Український прапор добив росіян на Олімпіаді у Пекіні
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"Жовто-синій" синій стяг збентежив російські ЗМІ.
Під час чоловічої естафети з біатлону на Олімпійських іграх у Пекіні російські ЗМІ звернули увагу на український прапор, яким активно махали під час фінішу атлета з Олімпійського комітету Росії Едуарда Латипова.
Відповідну новину було опубліковано на сайті "СЕ".
ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК
Українські журналісти з національним прапором "вітали" переможців естафети — норвежців, срібних призерів французів та інших фінішерів. У "СЕ" зазначили, що "українці розмахували прапорами під час фінішу Латипова", який провалив свій етап, вирушивши на два штрафні кола. Мабуть, у РФ вважали, що українці таким чином висміювали представника ОКР, який став головним антигероєм дня у РФ.
Українці зазначили, що розмахували прапором, щоби підтримати свою національну команду. Наша команда посіла 9-е місце в естафеті, поступившись норвежцям понад три хвилини.
Додамо, що Росія на Олімпіаді-2022 виступає під прапором Олімпійського комітету Росії через санкції ВАДА.
Нагадаємо, провал Латипова списали на коментатора Губернієва, а той звинуватив режисера трансляції у русофобії.
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