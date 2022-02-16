Медальный шанс для Украины: прямая трансляция 12-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 8
Украинцы могут удивить в биатлоне и фристайле.
В среду, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится 12-й игровой день, в рамках которого будет разыграно 8 комплектов наград, в частности украинские фристайлисты и биатлонистки будут сражаться за медали.
"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игрового дня.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
16 февраля на Играх выступит олимпийский чемпион 2018 года в лыжной акробатике украинец Александр Абраменко, который отобрался в финал соревнований вместе с еще одним представителем Украины Александром Окипнюком. Кроме того, украинские биатлонистки пробегут эстафету — традиционно сильную дисциплину у нашей команды. Горнолыжник Иван Ковбаснюк выступит в слаломе, Юлия Кроль и Марина Анцибор — в лыжных гонках, а Ульяна Дуброва — в шорт-треке.
Медальные соревнования:
- 3:30. Фристайл, слоупстайл, мужчины.
- 7:45. Горнолыжный спорт, слалом, мужчины.
- 9:45. Биатлон, эстафета, женщины.
- 11:15. Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, женщины.
- 11:45. Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, мужчины.
- 14:00. Фристайл, акробатика, мужчины.
- 14:44. Шорт-трек, эстафета, 5000 м, мужчины.
- 15:18. Шорт-трек, 1500 м, женщины.
Выступления украинцев:
- 04:15.Горнолыжный спорт. Слалом: Иван Ковбаснюк
- 09:15. Лыжные гонки. Командный спринт, полуфинал: Юлия Кроль, Марина Анцибор
- 09:45.Биатлон. Эстафета, 4х6 км: Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк
- 13:00.Фристайл. Лыжная акробатика, финал: Александр Окипнюк, Александр Абраменко
- 13:30. Шорт-трек. 1500 м, четвертьфинал: Ульяна Дуброва
"Телеграф" напоминает, что предыдущий игровой день на Олимпиаде прошел удачно для сборной Норвегии.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-