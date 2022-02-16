Укр

Медальный шанс для Украины: прямая трансляция 12-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Олимпиада-2022 Новость обновлена 16 февраля 2022, 00:49
Олимпиада-2022

Украинцы могут удивить в биатлоне и фристайле.

В среду, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится 12-й игровой день, в рамках которого будет разыграно 8 комплектов наград, в частности украинские фристайлисты и биатлонистки будут сражаться за медали.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игрового дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

16 февраля на Играх выступит олимпийский чемпион 2018 года в лыжной акробатике украинец Александр Абраменко, который отобрался в финал соревнований вместе с еще одним представителем Украины Александром Окипнюком. Кроме того, украинские биатлонистки пробегут эстафету — традиционно сильную дисциплину у нашей команды. Горнолыжник Иван Ковбаснюк выступит в слаломе, Юлия Кроль и Марина Анцибор — в лыжных гонках, а Ульяна Дуброва — в шорт-треке.

Медальные соревнования:

  • 3:30. Фристайл, слоупстайл, мужчины.
  • 7:45. Горнолыжный спорт, слалом, мужчины.
  • 9:45. Биатлон, эстафета, женщины.
  • 11:15. Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, женщины.
  • 11:45. Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, мужчины.
  • 14:00. Фристайл, акробатика, мужчины.
  • 14:44. Шорт-трек, эстафета, 5000 м, мужчины.
  • 15:18. Шорт-трек, 1500 м, женщины.

Выступления украинцев:

  • 04:15.Горнолыжный спорт. Слалом: Иван Ковбаснюк
  • 09:15. Лыжные гонки. Командный спринт, полуфинал: Юлия Кроль, Марина Анцибор
  • 09:45.Биатлон. Эстафета, 4х6 км: Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк
  • 13:00.Фристайл. Лыжная акробатика, финал: Александр Окипнюк, Александр Абраменко
  • 13:30. Шорт-трек. 1500 м, четвертьфинал: Ульяна Дуброва

"Телеграф" напоминает, что предыдущий игровой день на Олимпиаде прошел удачно для сборной Норвегии.

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