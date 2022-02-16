Медальный шанс для Украины: прямая трансляция 12-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине

Украинцы могут удивить в биатлоне и фристайле.

В среду, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится 12-й игровой день, в рамках которого будет разыграно 8 комплектов наград, в частности украинские фристайлисты и биатлонистки будут сражаться за медали.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игрового дня.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

16 февраля на Играх выступит олимпийский чемпион 2018 года в лыжной акробатике украинец Александр Абраменко, который отобрался в финал соревнований вместе с еще одним представителем Украины Александром Окипнюком. Кроме того, украинские биатлонистки пробегут эстафету — традиционно сильную дисциплину у нашей команды. Горнолыжник Иван Ковбаснюк выступит в слаломе, Юлия Кроль и Марина Анцибор — в лыжных гонках, а Ульяна Дуброва — в шорт-треке.

Медальные соревнования:

3:30. Фристайл, слоупстайл, мужчины.

7:45. Горнолыжный спорт, слалом, мужчины.

9:45. Биатлон, эстафета, женщины.

11:15. Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, женщины.

11:45. Лыжные гонки, командный спринт, классический стиль, мужчины.

14:00. Фристайл, акробатика, мужчины.

14:44. Шорт-трек, эстафета, 5000 м, мужчины.

15:18. Шорт-трек, 1500 м, женщины.

Выступления украинцев:

04:15.Горнолыжный спорт. Слалом: Иван Ковбаснюк

09:15. Лыжные гонки. Командный спринт, полуфинал: Юлия Кроль, Марина Анцибор

09:45.Биатлон. Эстафета, 4х6 км: Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк

13:00.Фристайл. Лыжная акробатика, финал: Александр Окипнюк, Александр Абраменко

13:30. Шорт-трек. 1500 м, четвертьфинал: Ульяна Дуброва

"Телеграф" напоминает, что предыдущий игровой день на Олимпиаде прошел удачно для сборной Норвегии.