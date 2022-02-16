Биатлон на Олимпиаде в Пекине: прямая трансляция женской эстафеты

Украинские женщины пробегут четыре этапа.

В среду, 16 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине состоится главный старт сезона для отечественного биатлона — женская эстафета.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию женской эстафеты. В прямом эфире видеотрансляцию гонки можно посмотреть на suspilne.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Именно с эстафетой связывают главные надежды олимпийской сборной Украины на медали в Пекине, однако шансов на самом деле не так много. Букмекеры "ставят" нашу команду, которая выигрывала "золото" на Играх в Сочи (2014 год), лишь на 9-е место. Тем не менее при удачной стрельбе украинки способны показать чемпионский результат.

На первом этапе от Украины в Пекине пробежит Ирина Петренко, затем на старт выйдут Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Билосюк. Джима и Билосюк (Пидгрушная) являются олимпийскими чемпионками в эстафете.

Напомним, мужская эстафета на Олимпиаде-2022 обернулась для нашей команды крахом. Украинцы заняли лишь 9-е место. Добавим, что после этой гонки вспыхнул скандал. Кроме того, россиян смутили украинские флаги.

16 февраля на Играх в Пекине проходит 12-й медальный день.