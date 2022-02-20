В Финляндии посвятили Украине свою хоккейную победу над россиянами

Россияне проиграли в финале Олимпиады со счетом 2:1

Финский хоккейный паблик Hockey Dreams оригинально поздравил свою сборную с победой над россиянами в финале Олимпийских игр, посвятив победу Украине.

Соответствующий пост размещен в соцсети Фейсбук.

"Это для тебя, Украина. Оставайся сильной", — говорится в подписи к новости о победе национальной сборной.

На пост отреагировали в посольстве Украины в Финляндии и Исландии.

"Спасибо Leijonat ("Львы", сборная страны по хоккею, — ред.), спасибо Суоми", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, финальный матч Олимпиады состоялся 20 февраля. Встреча сборных Финляндии и Олимпийского комитета России (ОКР) завершилась счетом 2:1 в пользу финнов.

Напомним, Олимпиада 2022 в этом году проводилась в Пекине (Китай), в ней приняли участие более 4000 спортсменов из 95 стран мира, а лучших определяли в 7 видах спорта (15 дисциплинах).

Украинцы сумели взять медаль лишь во фристайле (лыжная акробатика) усилиями Александра Абраменко, который в Пекине выиграл "серебро".

4 марта в Пекине стартуют Паралимпийские игры. Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.