Хоккей. Финляндия - Россия: прямая трансляция финала на Олимпиаде в Пекине

В последний день Игр определится лучшая мужская команда на Олимпиаде-2022.

В воскресенье, 20 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоится финальная игра между мужскими командами Олимпийского комитета России (ОКР) и Финляндии.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, которая начнется в 6:10 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка доступна на suspilne.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Сборная ОКР не без проблем пробилась в плей-офф олимпийского турнира и в четвертьфинале переиграла Данию (3:1), а в полуфинале россияне лишь в серии буллитов оказались сильнее Швеции (2:1). Финны выиграли свою группу и также с первого места вышли в четвертьфинал, где разгромили Швейцарию (5:1). В 1/2 финала команда Финляндии разобралась со Словакией (2:0).

Отметим, в матче за третье место Словакия сенсационно разобралась со Швецией. Эта игра состоялась 19 февраля и завершилась со счетом 0:4.

Напомним, женская сборная Олимпийского комитета России вылетела из олимпийского турнира в первом раунде плей-офф от команды Швейцарии (4:2). Российские хоккеистки на групповой стадии турнира угодили в скандал. Канадки отказывались играть с россиянками. К слову, финские хоккеистки решили играть с россиянками в медицинских масках.