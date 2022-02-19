Рус

Хокей. Фінляндія — Росія: пряма трансляція фіналу на Олімпіаді у Пекіні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
457
Фінляндія — ОКР Новина оновлена 19 лютого 2022, 19:40
Фінляндія — ОКР

В останній день Ігор визначиться найкраща чоловіча команда на Олімпіаді-2022.

У неділю, 20 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться фінальна гра між чоловічими командами Олімпійського комітету Росії (ОКР) та Фінляндії.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію гри, яка розпочнеться о 6:10 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна на suspilne.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Збірна ОКР не без проблем пробилася у плей-офф олімпійського турніру й у чвертьфіналі переграла Данію (3:1), а у півфіналі росіяни лише в серії булітів виявилися сильнішими за Швецію (2:1). Фіни виграли свою групу і також з першого місця вийшли до чвертьфіналу, де розгромили Швейцарію (5:1). У 1/2 фіналу команда Фінляндії розібралася зі Словаччиною (2:0).

Зазначимо, у матчі за третє місце Словаччина сенсаційно розібралася зі Швецією. Ця гра відбулася 19 лютого та завершилася з рахунком 0:4.

Нагадаємо, жіноча збірна Олімпійського комітету Росії вилетіла з олімпійського турніру у першому раунді плей-офф від команди Швейцарії (4:2). Російські хокеїстки на груповій стадії турніру потрапили у скандал. Канадки відмовлялися грати з росіянками. До речі, фінські хокеїстки вирішили грати з росіянками у медичних масках.

Теги:
#Хокей #Олімпіада 2022
Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Політика
Курс у НАТО та повернення Донбасу: 6 головних фраз із мюнхенської промови Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Курс у НАТО та повернення Донбасу: 6 головних фраз із мюнхенської промови Зеленського
Дата публікації
Категорія
Ван І
Китай зробив важливу заяву про Україну: подробиці
Дата публікації
Категорія
Донбас
Арахамія, Монастирський та десятки західних журналістів потрапили під мінометний обстріл на Донбасі
Дата публікації
Категорія
Обстановка на Донбасі загострюється, і це ще не кінець
Атака на Україну: Росія все спланувала та хоче відкрити новий фронт
Дата публікації
Категорія
"Слуги народу" намагаються запровадити онлайн-голосування у Раді
Моноліт влади дав тріщину: "слуги" готові порушити Конституцію, прикриваючись ковідом