Хокей. Фінляндія — Росія: пряма трансляція фіналу на Олімпіаді у Пекіні

В останній день Ігор визначиться найкраща чоловіча команда на Олімпіаді-2022.

У неділю, 20 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні відбудеться фінальна гра між чоловічими командами Олімпійського комітету Росії (ОКР) та Фінляндії.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію гри, яка розпочнеться о 6:10 за київським часом. Відеотрансляція поєдинку доступна на suspilne.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Збірна ОКР не без проблем пробилася у плей-офф олімпійського турніру й у чвертьфіналі переграла Данію (3:1), а у півфіналі росіяни лише в серії булітів виявилися сильнішими за Швецію (2:1). Фіни виграли свою групу і також з першого місця вийшли до чвертьфіналу, де розгромили Швейцарію (5:1). У 1/2 фіналу команда Фінляндії розібралася зі Словаччиною (2:0).

Зазначимо, у матчі за третє місце Словаччина сенсаційно розібралася зі Швецією. Ця гра відбулася 19 лютого та завершилася з рахунком 0:4.

Нагадаємо, жіноча збірна Олімпійського комітету Росії вилетіла з олімпійського турніру у першому раунді плей-офф від команди Швейцарії (4:2). Російські хокеїстки на груповій стадії турніру потрапили у скандал. Канадки відмовлялися грати з росіянками. До речі, фінські хокеїстки вирішили грати з росіянками у медичних масках.