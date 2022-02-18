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Хокей. Росія 1:0 Швеція: пряма трансляція півфіналу на Олімпіаді у Пекіні

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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ОКР — Швеція Новина оновлена 18 лютого 2022, 16:00
ОКР — Швеція

На Іграх-2022 визначиться другий фіналіст.

У п’ятницю, 18 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні проходить другий півфінальний матч між чоловічими командами Олімпійського комітету Росії (ОКР) та Швеції.

"Телеграф" веде текстову трансляцію гри, яка розпочнеться о 15:10 за київським часом. Пряма відеотрансляція зустрічі доступна на suspilne.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

ОКР забиває. Слєпишев відкрив рахунок.

Почався другий період!

Статистика першого періоду
Статистика першого періоду

Перший період закінчено.

Команди обмінялися 2-хвилинними вилученнями. Еверберг та Ткачов покинули майданчик.

Шведи виходили "два на одного". Ленстрем виконав кидок — Федотов на місці.

Штанга! Після кидка від синьої лінії шайба рикошетом потрапила в каркас воріт Федотова.

Юханссон рятує після кидка Гусіна.

Перші 10 хвилин ознаменувалися великою кількістю боротьби у кутах.

Чібісова видалено на 2 хвилини. Швеція грає у більшості.

Федотов впорався з кидком Валльмарка з п'ятака.

Матч почався!

Стали відомі стартові склади команд:

Стартові склади команд на півфінал ОКР – Швеція
Стартові склади команд на півфінал ОКР – Швеція

Хокейний турнір на Олімпіаді розпочався 9 лютого. Збірна ОКР вийшла у плей-офф з першого місця, а ось Швеція пробилася безпосередньо до чвертьфіналу як найкраща команда, що посіла друге місце у групі. У 1/4 фіналу росіяни переграли Данію (3:1), а шведи сенсаційно вибили Канаду (2:0).

Нагадаємо, в іншому півфіналі Фінляндія розправилася зі Словаччиною (2:0) та вийшла у фінал. Вирішальний матч відбудеться 20 лютого, а гра за третє місце – 19 лютого.

Нагадаємо, жіноча збірна ОКР з хокею пробилася до чвертьфіналу олімпійського турніру, де програла Швейцарії з рахунком 4:2. До речі, росіянки на Іграх потрапили у скандал у грі з Канадою.

18 лютого на Олімпіаді в Пекіні розіграли 5 комплектів нагород.

Теги:
#Хокей #Олімпіада 2022
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