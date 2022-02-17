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Остання надія України на медалі: пряма трансляція 14-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Біатлон Новина оновлена 17 лютого 2022, 20:33
Біатлон

На Іграх пройдуть останні біатлонні перегони.

У четвер, 18 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні пройде 14-й ігровий день, у рамках якого буде розіграно 5 комплектів нагород, зокрема, українські біатлоністи спробують зачепитися за медалі.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію ігрового дня.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

18 лютого українські спортсмени будуть представлені лише у біатлоні. У жінок у мас-старт відібралася лише Юлія Джима, а ось у чоловіків українці зможуть повболівати за Дмитра Підручного та Артема Приму. Додамо, що жіноча гонка з масовим стартом мала пройти 19 лютого, однак у суботу прогнозується різке погіршення вітрових умов, що разом із морозами ставило б під загрозу можливість проведення гонки.

Розклад та результати змагань 18 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні (оновлюється)

Медальні змагання:

  • 3:30. Фрістайл. Жінки. Скі-хафпайп. Фінал
  • 9:00. Біатлон. Жінки. 12.5 км Мас-старт
  • 9:20. Фрістайл. Чоловіки. Скі-крос. Великий фінал
  • 10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м
  • 11.00. Біатлон. Чоловіки. 15 км Мас-старт

Виступи українців:

  • 9:00. Біатлон. Жінки. 12.5 км Мас-старт (Юлія Джима)
  • 11.00. Біатлон. Чоловіки. 15 км Мас-старт (Дмитро Підручний та Артем Прима)

Нагадаємо, 13-й медальний день ознаменувався скандалом у фігурному катанні.

Теги:
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