Остання надія України на медалі: пряма трансляція 14-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні

На Іграх пройдуть останні біатлонні перегони.

У четвер, 18 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні пройде 14-й ігровий день, у рамках якого буде розіграно 5 комплектів нагород, зокрема, українські біатлоністи спробують зачепитися за медалі.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію ігрового дня.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

18 лютого українські спортсмени будуть представлені лише у біатлоні. У жінок у мас-старт відібралася лише Юлія Джима, а ось у чоловіків українці зможуть повболівати за Дмитра Підручного та Артема Приму. Додамо, що жіноча гонка з масовим стартом мала пройти 19 лютого, однак у суботу прогнозується різке погіршення вітрових умов, що разом із морозами ставило б під загрозу можливість проведення гонки.

Розклад та результати змагань 18 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні (оновлюється)

Медальні змагання:

3:30. Фрістайл. Жінки. Скі-хафпайп. Фінал

9:00. Біатлон. Жінки. 12.5 км Мас-старт

9:20. Фрістайл. Чоловіки. Скі-крос. Великий фінал

10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 1000 м

11.00. Біатлон. Чоловіки. 15 км Мас-старт

Виступи українців:

9:00. Біатлон. Жінки. 12.5 км Мас-старт (Юлія Джима)

11.00. Біатлон. Чоловіки. 15 км Мас-старт (Дмитро Підручний та Артем Прима)

Нагадаємо, 13-й медальний день ознаменувався скандалом у фігурному катанні.